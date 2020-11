Cavallermaggiore: al via le dirette streaming del Consiglio comunale

Anche in Comune di Cavallermaggiore approda nelle dirette streaming digitali per le sedute del Consiglio comunale.

Sulla piattaforma You Tube è presente il canale ufficiale del “Comune di Cavallermaggiore” che trasmetterà in live streaming eventi, celebrazioni ed altre iniziative che non si possono seguire "in presenza", soprattutto in questo periodo, per le restrizioni dovute all’emergenza coronavirus.

"Questa situazione di pandemia molto faticosa ha però il pregio di spingere le amministrazioni pubbliche ad innovarsi e a trovare nuovi canali di comunicazione -commenta il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro -. Credo che dare la possibilità ai cittadini di seguire il consiglio comunale su youtube sia un ulteriore segno di salvaguardia della democrazia e della trasparenza delle istituzioni".