Rifondazione Comunista Cuneo: "I poveri diventano più poveri: chiediamo scelte immediate per reddito di cittadinanza, blocco licenziamenti, cassa integrazione, sostegno affitti"

Anche il Censis documenta nel suo ultimo rapporto che col Covid-19 non siamo tutti uguali. I poveri diventano più poveri elevando alla vergognosa cifra di 5 milioni le persone che “hanno difficoltà a mettere in tavola un pasto decente”; 9 milioni di italiani hanno dovuto chiedere prestiti ai familiari o alle banche per andare avanti.

Al dato già noto sui giovani si aggiunge l’aumento delle disuguaglianze a svantaggio delle donne: il tasso di occupazione delle donne, già di 20 punti più basso, è diminuito del doppio rispetto agli uomini nei mesi della pandemia.

Sono dati che confermano fenomeni che denunciamo da tempo: milioni di famiglie per le quali la decurtazione di stipendi prodotta dalla cassa integrazione non permette di arrivare a fine mese, ampie fasce della popolazione in bilico tra lavoro dipendente, autonomo, semilegale cui il sostegno al reddito è del tutto insufficiente e arriva tardi, 300 mila persone cui non è stato garantito il rinnovo automatico del reddito di cittadinanza scaduto a settembre, centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori a tempo determinato lasciati a casa dalle aziende.

Il governo sempre attento alle richieste di Confindustria, di fronte a questa marea montante di sofferenze adotta misure insufficienti per l’oggi e totalmente inadeguate per il futuro prossimo quando i problemi occupazionali si porranno in modo più dirompente.

Chiediamo scelte immediate per:

- reddito di cittadinanza per tutte e tutti senza i vincoli attuali

- blocco dei licenziamenti per tutto il 2021

- aumenti quota di cassa integrazione sul salario

- sostegno agli affitti e blocco degli sfratti.

Aumentare le risorse disponibili con una tassa patrimoniale a partire da un milione di euro.