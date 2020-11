"Lu Presepiu", la tradizione del Natale si rinnova in Valle Maira

L’aria fredda, le montagne e il tenace desiderio di belle realizzazioni. Questo periodo difficile non ha fermato Escarton, l’associazione culturale di Macra che, nata nel 2001, opera concretamente sul territorio, principalmente attraverso iniziative di restauro.



Con “Lu Presepiu” la magìa e la tradizione del Natale si rinnovano attraverso l’esposizione del caratteristico presepe in Valle Maira, a borgata Camoglieres di Macra. Grazioso e curato nei dettagli, il presepe trova spazio nei forni a legna, tra le abitazioni di quello che è un piccolo cuore pulsante di tradizione, continuità e bellezza.

Visitabile a qualunque ora, “Lu Presepiu” ci sarà, per quanti lo desiderano, fino a domenica 31 gennaio 2021.