E' deceduto il brigadiere Luigi Bertola: era stato vicecomandante della Polizia comunale di Saluzzo

E’ mancato all’ospedale di Saluzzo il brigadiere Luigi Bertola, un volto noto ai saluzzesi fino ad una trentina di anni fa e una figura molto amata nel corpo dei vigili urbani della città, in cui è rimasto fino alla pensione, nei primi anni del '90.

Aveva 91 anni. "E’ stato vicecomandante della Polizia municipale saluzzese, allora diretta dal capitano Mangione - ricorda l’attuale comandante Fulvio Senestro - Una persona veramente bella che ho conosciuto quando sono entrato nella squadra, nel 1986 e con il quale ho lavorato.

"Gino" come veniva chiamato, ha aiutato noi giovani di allora a muovere i primi passi all’interno del lavoro ed è stato di grande insegnamento. Era severo, ma giusto nei confronti di tutti".

Ha trasmesso la passione per questo lavoro anche al figlio Valter che ha operato per anni nella stessa squadra, prima del trasferimento a Verzuolo e del pensionamento 2 anni fa.

Di lui si ricorda anche l'amore per la montagna e per le camminate.

Lascia la moglie Marinella, il figlio Valter con Daniela, la figlia Loredana con Maurizio, i nipoti e tutta la famiglia .

Il rosario sarà recitato questa sera alle 18 in Cattedrale, dove domani venerdì 6 febbraio, si svolgerà il funerale alle 14,30.

Il brigadiere Bertola verrà sepolto nel cimitero di Villanovetta.