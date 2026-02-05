 / Attualità

Attualità | 05 febbraio 2026, 14:45

Cuneo, rimozione neve: dalle 19.30 vietata la sosta in centro e nelle aree mercatali

Divieto con rimozione forzata in piazza Galimberti, corso Nizza, piazza Seminario e altre zone. Attenzione alla segnaletica temporanea

Nevicata in corso Nizza, immagine di repertorio dall'archivio del Comune di Cuneo

Il Comune di Cuneo informa la cittadinanza che, in seguito delle precipitazioni nevose dei giorni scorsi, per consentire la completa rimozione della neve e dei relativi cumuli presenti sulle aree mercatali, a partire dalle 19.30  di questa sera – giovedì 5 febbraio – sarà in vigore il divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli lasciati in sosta nelle seguenti aree (in base alle segnaletica temporanea sul posto): piazza Galimberti, corso Nizza, piazza Seminario, piazza Foro Boario nella porzione di piazzetta adibita al mercato; piazzale corso Gramsci nel quartiere Donatello.

cs

