Cuneo, rimozione neve: dalle 19.30 vietata la sosta in centro e nelle aree mercatali

Il Comune di Cuneo informa la cittadinanza che, in seguito delle precipitazioni nevose dei giorni scorsi, per consentire la completa rimozione della neve e dei relativi cumuli presenti sulle aree mercatali, a partire dalle 19.30 di questa sera – giovedì 5 febbraio – sarà in vigore il divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli lasciati in sosta nelle seguenti aree (in base alle segnaletica temporanea sul posto): piazza Galimberti, corso Nizza, piazza Seminario, piazza Foro Boario nella porzione di piazzetta adibita al mercato; piazzale corso Gramsci nel quartiere Donatello.
venerdì 06 febbraio
