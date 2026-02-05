Limone Piemonte, "Buona la prima" per "Voci in scena": Ventura, Noemi e l'ex 007 Mancini per una serata da sold out [VIDEO E FOTO]

A Limone Piemonte è iniziato all’insegna del successo e degli apprezzamenti del pubblico accorso “Voci in scena - Pop Art Pop Talk”: il primo dei quattro appuntamenti che unisce musica, arte, cultura e spettacolo realizzato dalla Ventura Academy, promosso dall’Associazione Culturale Ego Bianchi e in collaborazione con il Comune, la Regione Piemonte, la Riserva Bianca Lift spa, nonché molti sponsor. Il Teatro della Confraternita, dove si è svolto il primo incontro, ha registrato il tutto esaurito, gremito di gente comune e autorità, con in primis il sindaco Massimo Riberi e l’AD della Riserva Bianca Antonella Zanotti.

[Il pubblico in sala durante il primo appuntamento di "Voci in Scena"]

Un ambiente esclusivo e inclusivo, in una Limone innevata e meta sempre più ambita dal turismo locale, nazionale e internazionale.

GUARDA LE VIDEO INTERVISTE

Simona Ventura, al timone della conduzione, ha esordito brillantemente insieme al marito Giovanni Terzi, giornalista e scrittore, con il primo talk-intervista con Marco Mancini, ex militare e agente segreto, responsabile del controspionaggio dell’intelligence italiana. Tra gli storici interventi di sicurezza con la squadra di colleghi, l’abilità di sventare la strage, durante il periodo delle Brigate Rosse, per conto del terrorista Sergio Segio o impedire la tragedia di Beirut, nel 2008 in Libano, descritta come il possibile "11 settembre italiano", fermando uno dei maggiori territoristi di Al Quaeda, Ashab Mikati, ed evidenziando la capacità dell'intelligence italiana in Medio Oriente.

[I conduttori della serata: Simona Ventura e Giovanni Terzi]

È giunto successivamente un momento più leggiadro, dedicato alla voce inconfondibile e coinvolgente della cantante Noemi (che conobbe Simona Ventura nel 2008, ai tempi presentatrice, durante la seconda edizione del talent X Factor), ora una garanzia, che ha regalato al pubblico la sua energetica performance al pianoforte, con addirittura un pezzo intonato a cappella della celebre “La Cura” di Franco Battiato. Nella sua scaletta anche le belle interpretazioni dei brani “Per tutta la vita”, “Briciole”, “A natural Woman” di Aretha Franklin, “L'amore si odia”, “Sono solo parole”, “Vuoto a perdere” (scritta dal suo idolo Vasco Rossi), il tormentone di questi mesi “Bianca” e le hit delle ultime stagioni estive “Macumba” e “Oh ma”.

[Noemi e Simona Ventura]

Stasera, giovedì 5 febbraio, sarà la volta di Luca Palamara, ex magistrato ed ex presidente dell’ANM (Associazione Nazionale Magistrati), protagonista del dibattito pubblico sulla giustizia italiana, che racconterà dall’interno il funzionamento del sistema giudiziario. Sul palco anche Massimo Boldi, comico e attore simbolo del cinema popolare italiano per vivere una atmosfera tipica dei suoi cinepanettoni ambientati nelle mete sciistiche come “Vacanze di Natale” e lo spettacolo “Signore e Signori… The Beatles!”, con il trio musicale e narrativo Marco Coppi, Cristina Giorgi e Cristina Monti.

[I conduttori insieme a Marco Mancini surante il primo appuntamento di "Voci in Scena"]

APPUNTAMENTI CONCLUSIVI

Venerdì 6 febbraio Limone accoglierà Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico dallo stile diretto e anticonformista, e Federico Palmaroli, in arte Osho, tra i vignettisti più seguiti in Italia, che accompagnerà il racconto del presente con ironia e spirito critico.

La rassegna si concluderà sabato 7 febbraio con la presenza di due illustri giornalisti, Andrea Scanzi e Paolo Mieli, per un appuntamento dedicato al dibattito e all’analisi del presente.

Per permettere a tutti di seguire gli eventi, le serate saranno trasmesse in diretta anche su un maxischermo in Piazza del Municipio, garantendo la partecipazione in sicurezza a chi non avrà trovato posto nel teatro.