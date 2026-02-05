Cuneo, la Confraternita di Misericordia compie 20 anni e cerca nuovi volontari: porte aperte sabato 14 febbraio

Le domande che in molti si fanno frequentemente sono perché fare il volontario e perché scegliere un’associazione anziché un’altra. Le risposte possono essere molteplici, anche in base al carattere della persona, al tempo che può dedicare, alla distanza. Scegliere di fare il volontario significa voler dare un po’ del proprio tempo ma soprattutto dare un pezzo di sé a chi ne ha bisogno in quel momento. La Confraternita di Misericordia di Cuneo quest’anno raggiungerà un traguardo importante: 20 anni dalla fondazione. In 20 anni le cose sono cambiate radicalmente: dalle tipologie dei mezzi alla formazione dei volontari, essenziale per poter svolgere questo tipo di volontariato. I numeri dimostrano la costante richiesta di servizi legati all’attività svolta dall’associazione. Basti pensare che nel 2025 sono stati effettuati 9.837 servizi dei quali 3.964 codici di emergenza, 86 assistenze a manifestazioni ed il restante per trasporti percorrendo oltre 290.000 km. Per poter fronteggiare questa grande richiesta molte volte vengono impiegati in contemporanea tutti i 15 mezzi dell’associazione. Il problema che ne deriva è che per garantire il servizio servono tante persone in contemporanea… Ovvero la figura dei volontari. Nel 2025 purtroppo questa figura sembra essere un po’ in crisi con sempre meno persone interessate ad approcciarsi a questo mondo.

Per poter far conoscere la propria realtà, la Misericordia organizza per sabato 14 febbraio un doppio appuntamento di “porte aperte” alla popolazione alle ore 10 ed alle ore 14. L’ingresso è libero e sarà possibile effettuare un piccolo tour guidato nell’associazione per capire le attività svolte. Verrà presentato il nuovo corso in partenza lunedì 23 febbraio alle ore 20,30 che sarà articolato in 2 serate alla settimana con termine ad inizio giugno 2026. I partecipanti svolgeranno un percorso sia teorico che pratico che si concluderà con un esame finale al termine del quale seguiranno 6 mesi di affiancamento sui mezzi dell’associazione.

"Ricordiamo che la Confraternita di Misericordia non si occupa esclusivamente di servizi socio sanitari ma al suo interno conta un gruppo di protezione civile ed un ambulatorio gratuito per la popolazione gestito interamente da infermieri volontari.

Tante attività uguale tanta necessità di personale. Si pensi che il servizio viene coperto H24, 7 giorni su 7. Tornando quindi alla domanda: perché fare il volontario? Per prima cosa per riuscire a garantire il sevizio, ma soprattutto per poter aiutare chi ne ha veramente bisogno.

È vero che fare volontariato vuol dire dare del proprio tempo ma bisogna pensare a quello che uno riceve in cambio: un sorriso e spesso l’abbraccio di un paziente, il sentirsi utile a chi è in difficoltà sono il ringraziamento più grande. Se diamo 10 riceviamo 100", dicono dalla Confraternita.