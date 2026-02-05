Troppa neve a Limone Piemonte: il sindaco ordina di spalare i tetti [FOTO]

Limone Piemonte fa i conti con le abbondanti nevicate degli ultimi giorni.

Per garantire la sicurezza nel centro storico, il Comune ha emanato un’ordinanza che impone la rimozione di neve e ghiaccio dai tetti degli edifici, soprattutto nelle zone più esposte al rischio di cadute e danneggiamenti.

Il provvedimento riguarda in particolare l’area a valle di via Roma, dove il rischio di caduta di masse nevose e ghiaccio risulta più elevato. L’ordinanza stabilisce un calendario di interventi: le operazioni di spalatura sono state fissate tra il 4 e il 5 febbraio 2026, con tempistiche differenziate per i vari settori individuati. Dalle 7 alle 18.

La memoria torna al 2008, a quella nevicata di metà dicembre che portò ad accumuli di oltre due metri sui tetti delle abitazioni in paese. Le foto delle persone intente a spalare sui tetti finirono su tutti i giornali e telegiornali.

Dopo tanti anni, finalmente la neve in abbondanza. Con qualche pegno da pagare, come quello imposto dal Comune.

L’obbligo ricade su proprietari, amministratori e responsabili degli immobili, chiamati ad agire con la massima attenzione e adottando tutte le misure di sicurezza necessarie durante le operazioni.