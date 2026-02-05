 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 05 febbraio 2026, 15:11

Troppa neve a Limone Piemonte: il sindaco ordina di spalare i tetti [FOTO]

Si torna con la memoria al 2008, quando le immagini delle persone armate di pala sui tetti del paese finirono su tutti i giornali

Limone Piemonte fa i conti con le abbondanti nevicate degli ultimi giorni. 

Per garantire la sicurezza nel centro storico, il Comune ha emanato un’ordinanza che impone la rimozione di neve e ghiaccio dai tetti degli edifici, soprattutto nelle zone più esposte al rischio di cadute e danneggiamenti. 

Il provvedimento riguarda in particolare l’area a valle di via Roma, dove il rischio di caduta di masse nevose e ghiaccio risulta più elevato. L’ordinanza stabilisce un calendario di interventi: le operazioni di spalatura sono state fissate tra il 4 e il 5 febbraio 2026, con tempistiche differenziate per i vari settori individuati. Dalle 7 alle 18.

La memoria torna al 2008, a quella nevicata di metà dicembre che portò ad accumuli di oltre due metri sui tetti delle abitazioni in paese. Le foto delle persone intente a spalare sui tetti finirono su tutti i giornali e telegiornali. 

Dopo tanti anni, finalmente la neve in abbondanza. Con qualche pegno da pagare, come quello imposto dal Comune. 

L’obbligo ricade su proprietari, amministratori e responsabili degli immobili, chiamati ad agire con la massima attenzione e adottando tutte le misure di sicurezza necessarie durante le operazioni.

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium