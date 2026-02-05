Il grazie del Comune di Cuneo a Daniela Marro, volto dello Sportello del Cittadino

"Oggi abbiamo salutato Daniela Marro, che ha concluso il suo percorso professionale in Comune per iniziare una nuova fase della vita, dedicata alla meritata pensione".

La sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, assieme a tutta la giunta, ha voluto salutare e ringraziare pubblicamente la storica dipendente, per 34 anni presso l'ente, "prima in Segreteria e poi allo Sportello Unico del Cittadino, dove Daniela è stata un punto di riferimento prezioso per colleghi e cittadini, distinguendosi sempre per disponibilità, competenza e cortesia".





La sindaca, gli assessori e i suoi colleghi le augurano una serena e felice nuova fase di vita.