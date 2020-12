Ubriaco, disturbava residenti ed esercenti nella zona della stazione: emesso ad Alba il primo "Daspo urbano" della provincia di Cuneo

La misura è quella individuata dalla legge 48 del 18 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", e dalla legge 132 del 1° dicembre 2018, che ha come finalità di rendere più sicure talune zone della città, frequentate da persone ritenute socialmente pericolose, impedendo a queste di farvi ritorno.

Il provvedimento riguarda un cittadino di nazionalità marocchina (E. H. H., di anni 40), colto in stato di ubriachezza dai militari della Compagnia Carabinieri di Alba nelle pertinenze della locale stazione ferroviaria e intento a mettere in atto comportamenti violenti nei confronti di altre persone e degli esercenti della zona, configurandosi come pericolo per la sicurezza pubblica.

Negli ultimi mesi il soggetto ora colpito dal divieto del questore era stato più volte destinatario dell'ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona e risulta gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e molestia o disturbo alle persone, nonché sorpreso numerose volte in stato di alterazione alcolica.

Nei confronti dello stesso è stato emesso il Daspo urbano della durata di 18 mesi, col divieto perentorio di accedere alla zona, pena l'arresto da uno a due anni.