Dronero: morto Piero Benedetto, il grafico che ha contribuito alla storia della città

Un infarto, i soccorsi immediati, purtroppo il tragico epilogo. È morto questa mattina Piero Benedetto, venerdì 4 dicembre, durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Ex dipendente Bertello e grafico, aveva 67 anni. Dronero, la sua città, l’ha amata profondamente e quella sua passione per la storia la consapevolezza di un qualcosa di prezioso da lasciare alle future generazione. L’attenzione anche per la Valle Maira. Così negli anni era stato autore e coautore di diverse pubblicazioni: nel 2012 con Sergio Garino “Storia di Dronero a fumetti”, nel 2015 il libro “Il Marchesato, la valle Maira, Dronero: storie di vigne e vino” e nel 2016 con Sergio Declementi “Falci. La storia, documenti e immagini, testimonianze”. I suoi approfonditi studi ed articoli furono pubblicati anche sulla rivista Cozie, dedicata alla storia delle comunità alpine, e sui giornali locali Il Maira ed Il Dragone.