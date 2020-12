"Il virus rischia di mettere a rischio la stabilità della nostra casa". La "Don B. Rossi" chiede aiuto alla comunità

La casa di riposo villanovese "Don Bartolomeo Rossi", provata dall'emergenza sanitaria come molte altre struttura della provincia, chiede l'aiuto della comunità per poter continuare a garantire il servizio.

"Il 2020 non deve interrompere la secolare tradizione assistenziale del territorio villanovese. L’odierna casa di riposo affonda le proprie radici nel XVII secolo, quando vennero istituite le Congregazioni di Carità a finalità assistenziali. Quasi duecento anni di vita, eventi bellici e stravolgimenti sociali, ma operatività della struttura mai compromessa. Il tutto grazie ad un importante impegno civile degli amministratori unito al costante coinvolgimento della comunità. Tante, forse tutte, le famiglie del nostro territorio hanno o hanno avuto un parente caro ospite dell’ente assistenziale. Luogo prediletto in cui custodire ed accompagnare i nostri più amati ricordi nel percorso più delicato delle loro vite" - spiegano dal consiglio di amministrazione della struttura. - "Oggi la “Don Rossi” è divenuta vera e propria impresa, dai rilevanti dati numerici. Numerose le famiglie a reddito, sia come dipendenti, sia come fornitori. Un’attività di assoluta eccellenza che non bada all’utile, primo obiettivo per numerose società che erogano simili servizi nel resto del panorama nazionale. La Fondazione “Casa di Riposo Don Rossi” è un’eccellenza locale, peculiare, una no profit con l’unico scopo di pareggiare i bilanci: scopo non perseguibile nel terribile anno del Covid-19. Il virus rischia di mettere a rischio la stabilità della nostra casa, intesa non come edificio ma come luogo famigliare, rifugio dell’anima per i nostri cari. Persone, non numeri, che ieri, oggi e domani potranno continuare a soggiornare, sorridere e condividere gli spazi ed i servizi della struttura".