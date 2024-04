Serralunga d'Alba, il sindaco Sergio Moscone annuncia il bis con una squadra rinnovata

L'obiettivo finale è quello di fare un "paese capace di futuro". Lo strumento è quello di un "gruppo rinnovato energico e propositivo". Il sindaco di Serralunga Sergio Moscone ha sciolto le riserve e ha ufficializzato la sua candidatura con la lista 'Serralunga è'. "Ci ripresentiamo per le prossime elezioni amministrative con rinnovato entusiasmo. Il gruppo, che ha condiviso l'avventura di amministrare il paese in questi ultimi cinque anni, ha dato vita a una nuova compagine elettorale per continuare il lavoro iniziato, portare a termine le molteplici opere pubbliche in atto e proporne di nuove. Entusiasmo, abnegazione, voglia di fare e mettersi in gioco con nuovi volti e nuove energie, sono le caratteristiche di tutto il gruppo che vuole fare di Serralunga, ancora una volta, un paese 'capace di futuro".

La lista avrà sei componenti nuovi, tre donne e un giovanissimo che farà la maturità quest'anno: tra le priorità per Serralunga ci sono sicuramente la viabilità e la questione parcheggi. "La messa in sicurezza della Provinciale resta un punto fondamentale, come annunciato nei giorni scorsi stiamo studiando un accordo di programma con Provincia e Regione. Gli interventi servirebbero a mettere in sicurezza da subito l'intero versante per poi procedere successivamente alla costruzione di un ampio parcheggio sottostante con relativo belvedere verso l'arco alpino fronte Monviso. C'è poi il completamento dei lavori di via Mazzini, che sono stati rallentati dal maltempo, ma che hanno rappresentato l'opera principale di questa legislatura".