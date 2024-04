Rotary Club Cuneo e il Rotary Club Cuneo-Alpi del Mare verso la fusione

A giugno, come ogni anno, scadrà il termine dell'annualità rotariana e i due Club cuneesi del Rotary stanno per riunirsi.

Prima l'assemblea straordinaria del Rotary Club Cuneo-Alpi del Mare, lo scorso 4 marzo, a larga maggioranza, poi il 23 aprile quella del Club di Cuneo all'unanimità hanno deliberato parere favorevole alla proposta di fusione tra i due.

Sono venute meno le motivazioni che avevano portato alla loro separazione e dal punto di vista della rappresentatività, oltre che per l'operatività, averne uno solo ne aumenta il peso specifico e la resa.

Al voto anche la nuova denominazione del club una volta fuso.

Il parere consultivo ha visto preferire “ROTARY CLUB CUNEO 1925”, come nuovo nome per il Club fuso.



“Ora dobbiamo incontrarci e definire le modalità per avviare la proposta” spiega il presidente del Rotary di Cuneo, Claudio Grossi. “Per l'avvio ufficiale proporremo la fusione alla segreteria Rotary International di Zurigo”.



Da definire sarà anche la presidenza del nuovo club, originato dalla fusione, per cui sarà sufficiente un solo presidente tra i due attualmente in carica e per cui, quindi, uno dei due dovrà recedere.