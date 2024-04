A San Damiano Macra è stata inaugurata la nuova biblioteca

Erano presenti il sindaco Giorgio Gianti, gli alunni dell'infanzia e della primaria con le maestre ed il parroco, don Graziano Einaudi, lo scorso venerdì 19 aprile presso il Salone Parrocchiale di San Damiano Macra per l’inaugurazione della nuova biblioteca.

Ubicata presso la sede del municipio, verrà spostata sotto il pelerin, al centro del paese, trasformato in una enorme vetrata. In questo modo la biblioteca sarà comoda e visibile a tutti.

La giornata ha visto l’importante presenza dell’associazione cuneese LVIA, che da oltre cinquant’anni si a servizio della Pace in Africa e in Italia. Con i piccoli studenti ha realizzato un importante progetto educativo:“Nel mese di marzo - raccontano le insegnanti - abbiamo incontrato in classe i volontari LVIA che ci hanno parlato di acqua, ma anche fatto scoprire l’associazione e la sua missione. Abbiamo parlato di consumo e spreco, di quello che succede nel resto del mondo e dei progetti di cooperazione. Nei confronti dei bambini noi adulti abbiamo un dovere morale: a noi spetta seminare nella loro mente e nel loro cuore la bellezza e la responsabilità. Il futuro è già ora, nel modo in cui viviamo il presente.”

LVIA (Associazione Internazionale Volontari Laici) è un’associazione di solidarietà e cooperazione internazionale che opera per contribuire al superamento della povertà estrema, alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile ed il dialogo tra comunità italiane ed africane.

Fondata nel 1966 a Cuneo dal sacerdote-partigiano Aldo Benevelli, ispirandosi alla spinta riformatrice del Concilio Vaticano II e ai valori di giustizia e pace, da allora si adopera con professionalità e dedizione, promuovendo i principi del bene comune e della cittadinanza attiva e responsabile.

LVIA è attiva in 10 Paesi Africani ed in quasi 60 anni, in collaborazione con partner internazionali e locali nonché con il supporto di migliaia di sostenitori, ha garantito acqua, salute e cibo. Ha inoltre migliorato l’agricoltura familiare e la gestione delle risorse naturali, rafforzato la piccola imprenditoria e migliorato la qualità dell’ambiente, supportato l’inclusione e l’innovazione sociale a beneficio di milioni di persone.

Durante le crisi umanitarie, LVIA affronta l’emergenza per salvaguardare la vita e la dignità delle persone, operando per migliorare le capacità delle popolazioni e delle istituzioni locali ad affrontare le crisi.

Lo scorso venerdì agli studenti coinvolti nei laboratori, è stata data la possibilità di impegnarsi concretamente in un'azione di cittadinanza attiva. È stato infatti organizzato un banchetto per raccogliere offerte a favore del progetto presentato in classe, con piantine aromatiche. Le offerte ricevute sono andate a favore dell’associazione LVIA ed al suo prezioso operato.

A conclusione il sindaco Gianti ha tenuto a queste parole: “In un tempo martoriato da guerre ed armi, l’unica arma che salva il mondo è la cultura.”