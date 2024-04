Feisoglio, il sindaco Simone Gallo si ricandida e rivendica i risultati raggiunti: "Lavori pubblici realizzati per quasi 3 milioni"

Il sindaco uscente di Feisoglio, Simone Gallo, ha sciolto le riserve ed ha annunciato che correrà nella lista "Paese Vivo", insieme ad una squadra composta interamente da Feisogliesi: "Buona parte saranno attuali consiglieri, ma non mancheranno nuovi innesti". Il primo cittadino ha voluto fare un bilancio della legislatura: "Abbiamo realizzato lavori pubblici per un valore complessivo di quasi tre milioni di euro, ottenuti per circa il 90% da contributi a fondo perduto. La nostra gestione ha determinato un avanzo di amministrazione di 32mila euro, oltre il doppio di quello dell'anno precedente, quasi nuovamente in linea con i valori 'pre crisi energetica'".