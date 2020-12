Va in pensione Beppe Lingua, storico gestore della stazione Socogas di via Roncata a Cuneo

Lo scorso 30 novembre ha chiuso l'attività, per "meritato pensionamento", Beppe Lingua, storico benzinaio della stazione di servizio SOCOGAS di via Roncata 108 a Cuneo.

Il signor Lingua ha gestito il distributore per ben 23 anni, sempre con gentilezza e affabilità.



"Era il 1997 quando, con un pizzico di follia, da navigato autotrasportatore, ho deciso di cambiare mestiere e di aprire il distributore di via Roncata. In questi lunghi anni, tanti clienti e persone amiche mi hanno accompagnato, strappandomi tanti sorrisi e dandomi affetto, una ricarica quotidiana", racconta Beppe.

Non mancano i ringraziamenti. "In particolare a mia nipote Elena, fidata e preziosa collabotarice per 17 anni, e a mia moglie Bruna, per essere sempre stata al mio fianco sul piazzale del distributore". Infine, ai tanti clienti: "Semplicemente grazie per esserci stati".

Beppe adesso è in pensione e potrà godersi il meritato riposo e la famiglia, in particolare i nipotini.