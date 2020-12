Maltempo, decine di uomini e mezzi al lavoro sulle strade: chiuso il Maddalena, mezzi pesanti bloccati sulla statale del Colle di Nava

Proseguono senza sosta le attività per fronteggiare l’emergenza neve e gelo che sta interessando il nord ovest della penisola. In Piemonte e Valle d’Aosta uomini e mezzi Anas (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro da ieri per il trattamento della pavimentazione stradale tramite miscela salina e per la pulizia del piano viabile lungo tutte le arterie statali.

L’ondata di maltempo ha fatto registrare picchi di neve significativi con accumuli importanti sulle tratte di montagna e apporti al suolo fino a quote di pianura.

In Piemonte permane la chiusura al traffico della statale 21 “del Colle della Maddalena” , istituita a partire dalle ore 22:00 di ieri 3 dicembre tra il comune di Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708). Sempre sulla SS 21, è attivo dalle prime ore di questa mattina l’indirizzamento in uscita dalla statale per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate all’altezza della rotatoria di Borgo San Dalmazzo (km 1,200) e a Vinadio (km 29,700), esclusi i veicoli del trasporto pubblico. Il provvedimento, adottato al fine di prevenire blocchi della circolazione, resterà in vigore sino a cessata necessità.

Si registrano locali rallentamenti a causa di mezzi pesanti fermi lato strada sprovvisti delle necessarie dotazioni invernali, in particolare sulla statale 28 “del Colle di Nava” tra Ceva e Nucetto e sulla statale 32 “Ticinese”. Le squadre Anas sono impegnate con le Forze dell’Ordine nel fornire supporto e gestire la viabilità.

In Piemonte è chiusa al transito causa neve la statale 33 “del Sempione” in direzione nord/Svizzera a partire da Villadossola (km 118,200) e fino al confine di Stato. I veicoli sono provvisoriamente deviati in uscita allo svincolo di Piedimulera – zona industriale.

Sulla statale 24 “del Monginevro” è in vigore il divieto di transito ai mezzi superiori a 26 tonnellate nel tratto compreso tra Cesana (km 89,400) e Claviere/Confine di Stato (km 96,460). L’interdizione è stata attivata a causa delle condizioni meteorologiche avverse in accordo con l’Autorità francese competente sul proseguimento della statale oltre il confine di Stato.

Anas ricorda che è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Disagi in tante strade provinciali, dove alcuni mezzi pesanti sono rimasti bloccati, creando pesanti rallentamenti alla circolazione.

Permangono i divieti ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate sull'autostrada A6, con divieto di ciroclazione tra Carmagnola e il bivio con la A10 in direzione sud e tra il bivio e Ceva in direzione nord.