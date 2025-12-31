Ancora blocchi e traffico regolamento per Prato Nevoso e Artesina. Il consiglio: "Prendete il pullman di linea"

Si vuole scongiurare ciò che è accaduto lo scorso weekend: traffico completamente paralizzato e tutto bloccato a Prato Nevoso e Artesina.

Non si è arrivati all'invito a stare a casa, ma si è comunque deciso di giocare di anticipo sul possibile ripetersi della cosa.

Sabato 27 dicembre si è arrivati alla paralisi della circolazione, con conseguenze anche dal punto di vista della sicurezza, perché nemmeno un'ambulanza avrebbe avuto la possibilità di percorrere la provinciale che sale agli impianti.

Ieri, martedì 30 dicembre, alla presenza del Prefetto di Cuneo e dei gestori delle stazioni sciistiche di Prato Nevoso ed Artesina, si è svolta una riunione utile a pianificare il coordinamento delle procedure di regolazione del traffico sulla strada provinciale 237.

La Provincia di Cuneo ed il Comune di Frabosa Sottana informano che anche per i prossimi giorni è stata mantenuta la regolamentazione del traffico sulla sp 237 in direzione delle due stazioni sciistiche.

Segnaliamo che tale regolamentazione verrà effettuata in tre aree: in località Gosi di Pianvignale, all’altezza dell’incrocio verso Frabosa Soprana e nei pressi del bivio verso Prato Nevoso.

In particolare nei giorni di sabato 3 e domenica 4 gennaio saranno presenti pattuglie della Polizia Locale dei Comuni di Frabosa Sottana e Mondovì, oltre che quelle della Polizia Provinciale.

Il dispositivo prevede poi la presenza di volontari della Protezione Civile e di altre associazioni, di concerto col personale messo a disposizione dalle società di gestione degli impianti.

Il presidio delle Forze di Polizia garantirà il controllo e la regolamentazione del traffico. Sarà consentito procedere verso Prato Nevoso e Artesina esclusivamente in presenza di deflusso da monte, al fine di evitare congestioni e garantire condizioni di sicurezza per gli utenti della strada.

Ricordiamo infine che è attivo, tutti i giorni fino al 6 gennaio, il servizio di linea autobus del Consorzio Grandabus, i cui orari e fermate possono essere verificati al sito www.moeves.it .

La Provincia di Cuneo e il Comune di Frabosa Sottana invitano all’utilizzo dei mezzi pubblici e gli automobilisti alla massima collaborazione, a rispettare la segnaletica e le indicazioni del personale presente sul posto, nonché a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni in atto.

Orari delle navette presenti in allegato