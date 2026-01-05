Cuneo: giovedì 8 gennaio chiusa la corsia di collegamento da piazza Galimberti a corso Soleri

Dalla prima mattinata di giovedì 8 gennaio verrà messo in sicurezza l’arco del portico di piazza Galimberti all’angolo con corso Soleri a Cuneo.

I lavori necessari si concluderanno in giornata, salvo imprevisti. In tale occasione verrà deviato su corso Nizza e/o rotatoria Garibaldi il solo traffico proveniente da piazza Galimberti.

L’ intervento consiste nella fornitura e posa di fasce provvisorie che andranno a “legare” i pilastri del cavalcavia dell’arco a monte e che verranno messe in tensione, con lo scopo di sopperire alle criticità a cui è attualmente soggetta la struttura in questione, provocate dalla probabile rottura del tirante esistente.

Prossimamente, non appena il progetto definitivo verrà approvato dalla Soprintendenza, verranno organizzati e portati a termine gli interventi definitivi.



