Alberi di Natale all'insegna dell'Illuminata: a Cuneo oggi l'accensione di quello in piazza Galimberti (FOTO)

Oggi alle 16.30, in piazza Galimberti a Cuneo, ci sarà l'accensione dell'albero di Natale che due addetti della Mariano Light stanno montando proprio in queste ore.

La Mariano Light è l'azienda pugliese delle luci dell'Illuminata. Ed è proprio il comitato dell'Illuminata ad essersi occupato degli alberi di Natale del capoluogo. Un altro è già montato in piazza Europa.

Nei giorni scorsi avevamo scritto che questo 2020 sarebbe stato orfano dello storico albero sponsorizzato da alcuni commercianti della città, in piazza Galimberti, simbolo delle Feste. Un po' per ragioni economiche e un po' anche per la mancanza di entusiasmo. In molti ci hanno scritto evidenziando come la mancanza di quell'albero rendesse più spoglio il Natale.

Ed ecco che ci ha pensato il comitato che da anni si occupa dell'Illuminata, quest'anno saltato per la pandemia. E' in corso il montaggio, nonostante la pioggia. L'accensione avverrà all'imbrunire, per portare un po' di luce nel cuore di Cuneo. Più in là, a qualche centinaio di metri, l'albero di piazza Europa, con la grande stella da cui partono fasci di luce.