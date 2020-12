A Pianfei il Natale arriva con il concorso "Presepe in Famiglia"

L'Oratorio di Pianfei e gli "Amici del Presepe" di Pianfei danno il via al concorso di Natale " Presepe in Famiglia ".

Il contest è aperto a tutti, bambini, giovani e adulti. Partecipare è semplice: basta preparare il presepe in casa e fotografarlo in più scatti, inquadrando in una fotografia anche gli autori. In alternativa è possibile realizzare una video-presentazione.

Il tutto va inviato entro il 13 dicembre su WhatsApp o via mail all'indirizzo cpp.pianfei@gmail.com