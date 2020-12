Farigliano ha festeggiato il patrono San Nicola con l'accensione dell'albero (FOTO)

Anche il comune di Farigliano ha dato ufficialmente il via al periodo Natalizio. Domenica scorsa, in occasione delle festività del Santo Patrono, San Nicola, il cui nome è legato alla nascita della leggenda di Babbo Natale, è stato acceso il grande albero nella piazza centrale del paese.

Per rendere ancora più speciale l'accensione delle luci natalizie la presenza di Don Giorgio e i bambini nati nel 2020, a cui è stata donata una decorazione da appendere all'albero in ricordo del "primo natale".

"Abbiamo scelto di accendere le luci natalizie il 6 dicembre per dare importanza alla celebrazione del Santo Patrono"- spiega il sindaco Ivano Airaldi - "Quest'anno il Natale a Farigliano, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, è caratterizzato da uno spirito di grande collaborazione e solidarietà. Colgo l'occasione per ringraziare le associazioni, la pro loco, i commercianti, il gruppo animatori, i dipendenti comunali e tutti i cittadini che hanno donato un prezioso contributo per il noleggio e l'acquisto delle decorazioni. Grazie infine alla '109 G. N.' Group di Vo', in provincia di Padova per aver installato le luminarie nei tempi prestabiliti, lavorando con cura e professionalità".

L'albero è stato decorato con gli addobbi creati dai bambini del paese ed è arricchito da una slitta con le renne realizzata a mano dal consigliere Silvano Bracco.

"Ringraziamo tutti i bambini che hanno realizzato gli addobbi per l'albero e hanno contribuito a lanciare un messaggio di speranza e serenità per questo Natale" - commenta il Gruppo animatori di Farigliano che ha collaborato all'allestimento -"Ricordiamo che è possibile imbucare la letterina a Babbo Natale nella cassetta vicino all'albero. I più sentiti ringraziamenti vanno a tutta l'Amministrazione comunale per l'impegno, in particolar modo a Silvano Bracco, al nostro Vigile, a Marika per l'aiuto nella raccolta degli addobbi ed alla fioraia per la realizzazione dei pacchi regalo".