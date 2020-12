Covid, conto alla rovescia in Piemonte per il vaccino: "La data fondamentale è il 29 dicembre. Siamo pronti a partire"

La data fondamentale da fissare sul calendario è il 29 dicembre, quando potrebbe arrivare il via libera dell'autorità superiore per la sanità per l'uso del vaccino Pfizer. "Se così sarà, si aprirà il percorso per la distribuzione sul territorio - dice il commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi, Antonio Rinaudo - . E di 287 luoghi di stoccaggio a livello nazionale, in Piemonte ci saranno 28 punti di somministrazione, presidi ospedalieri e sanitari spalmati tra le 8 province: sarà la stessa Pfizer a consegnarli a destinazione, via gomma".

"In una prima fase toccherà al personale sanitario e delle rsa, poi nella seconda fase il personale scolastico e le forze dell'ordine, quindi il resto della popolazione. "Gli ultimi a farlo saranno coloro che hanno già fatto il Covid, come me", sottolinea Cirio.