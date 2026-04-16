Pensionati del Saluzzese in gita a Varazze

Mercoledì 15 aprile settanta pensionati del saluzzese si sono trovati per trascorrere una piacevole giornata insieme a Varazze.

L’iniziativa di socialità è stata organizzata dallo Spi CGIL lega di Saluzzo, in collaborazione con Cacao - Controtendenza Viaggi, per offrire un’occasione di svago e di incontro tra gli anziani che fanno riferimento allo Spi CGIL.

Il contrasto alla solitudine rientra tra gli obiettivi del Sindacato, che sempre più è impegnato per la pace, per la difesa della sanità pubblica, delle pensioni e dello stato sociale in generale.

In una società che tende a disgregarsi, lo Spi CGIL è un punto di aggregazione certo.