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Saluzzese | 16 aprile 2026, 11:43

Pensionati del Saluzzese in gita a Varazze

La giornata è stata organizzata dalla Spi CGIL di Saluzzo

Pensionati del Saluzzese in gita a Varazze

Mercoledì 15 aprile settanta pensionati del saluzzese si sono trovati per trascorrere una piacevole giornata insieme a Varazze.

L’iniziativa di socialità è stata organizzata dallo Spi CGIL lega di Saluzzo, in collaborazione con Cacao - Controtendenza Viaggi, per offrire un’occasione di svago e di incontro tra gli anziani che fanno riferimento allo Spi CGIL.

Il contrasto alla solitudine rientra tra gli obiettivi del Sindacato, che sempre più è impegnato per la pace, per la difesa della sanità pubblica, delle pensioni e dello stato sociale in generale.

In una società che tende a disgregarsi, lo Spi CGIL è un punto di aggregazione certo.

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