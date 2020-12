Cuneo si muove per creare un proprio "piano strategico dello sport"

Lo sport come strumento (tra gli altri) per dare risposte a 360 gradi alle tante istanze sociali e sanitarie del mondo “post-Covid”. È stato questo l’argomento al centro della riunione della VI^ commissione consiliare del comune di Cuneo tenutasi nella serata di ieri (giovedì 10 dicembre), nella quale l’assessore Cristina Clerico ha illustrato un progetto di “revisione e ammodernamento” dell’universo sportivo cittadino.

Il progetto partirà il prossimo 21 dicembre con l’invio alle società e alle associazioni sportive del capoluogo di un questionario atto a raccogliere istanze e bisogni vecchi e nuovi, presenti nella Cuneo pre-pandemia e certamente acuite dalle due fasi di recrudescenza del virus. Dalle risposte l’amministrazione comunale – assieme alla società parmense SG Plus – stenderà un programma di formazione dedicato proprio a società e associazioni in partenza, nelle previsioni, il prossimo gennaio; questi confronti diretti con le anime del mondo sportivo cuneese porteranno infine alla redazione di un vero e proprio piano strategico dello sport, con focus su un’impiantistica cittadina che sia competitiva nel mondo “di domani”.

“Il settore sport ha affrontato la sfida di immaginare la redazione di un piano strategico dello sport con molto entusiasmo, iniziando prima della fase Covid ma trovando nel periodo pandemico un nuovo senso – ha sottolineato Clerico - . La crisi è sanitaria ma anche sociale ed economica, e lo sport (come altri settori e ambiti) sta pagando conseguenze pesanti, ma rimane una possibile carta da giocare per realizzare davvero una ripartenza: il nostro progetto si propone di sfruttare la crisi attuale per scardinare e modificare profondamente l’operatività pregressa, aggiornandola alle sfide del mondo post-pandemico”.

“Le anime cittadine del settore devono essere messe nella condizione di fare rete, di diventare protagoniste per davvero di questo piano strategico, che sarà la vera e propria eredità di questo percorso. Un progetto che avrà sicuro impatto sulla città e sulla sua concezione di sport” ha concluso Clerico.

Concordi con lei anche l’assessore Franca Giordano e il presidente della commissione Simone Priola (così come diversi dei consiglieri intervenuti).

“Una proposta preziosa quella presentata stasera, che ha come scopo promuovere l’attività sportiva come portatrice di benessere fisico ma soprattutto relazionale – ha detto Giordano - . Considerando quello che abbiamo vissuto nel corso dell’anno e l’isolamento a cui ci ha portato, l’attenzione deve cadere sia sui più piccoli che sui “molto adulti”: per entrambi è fondamentale riappropriarsi del concetto di attività sportiva all’aperto. A Cuneo ci sono tante opportunità ma serve offrire un’organizzazione valida perché le si sfrutti”.