Il senatore Bergesio a “Striscia la notizia” sull’audizione del direttore Rai 3 Franco Di Mare

Nella giornata di ieri, 10 dicembre 2020, in audizione Vigilanza Rai il direttore Franco Di Mare è stato audito dai parlamentari sulla conduzione della terza rete e sulla questione “Carta Bianca” e la sospensione di Corona.



Pochi giorni fa lo scrittore alpinista Mauro Corona fu allontanato dalla trasmissione televisiva “Carta Bianca” per aver definito la conduttrice Bianca Berlinguer “gallina”. Vane le scuse che sono state fatte recapitare. Lo scrittore, non nuovo a questo tipo di esternazioni, è stato allontanato dalla trasmissione televisiva non dalla conduttrice, bensì dai vertici di Rai 3 guidati da Franco Di Mare.



Azione presumibilmente nobile, a tutela delle donne da violenze verbali, ma che non trova coerenza con altri episodi. Infatti nella trasmissione “Che tempo che fa” due autorevoli volti della Rai si sono trovati a commentare una foto che ritraeva Wanda Nara senz’abito sopra un cavallo.



La decisione, oltre a far andare su tutte le furie la Berlinguer, ha scatenato un’ondata di polemiche sul direttore il quale si è giustificato sostenendo che le offese verbali mosse alla conduttrice sono da sanzionare come da regolamento Rai.



Come riportato da “Striscia la notizia”, un programma che ogni sera raggiunge quasi 5milioni di utenti con uno share che supera il 16%, la questione non è passata inosservata nemmeno in audizione commissione Vigilanza Rai al parlamento.



A sollevare la questione è stato il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio:”La tv pubblica sta collezionando episodi imbarazzanti. A partire dalla questione Morra con le offese vergognose a Jole Santelli - e sull’allontanamento di Corona attacca - Chi ha deciso? Riteniamo, infatti, non siano plausibili le motivazioni accampate che riguarderebbero il tema della difesa delle donne. Ancora meno credibile lo è dopo che martedì il vice direttore di Rai 3 Sigfrido Ranucci, insieme a un altro volto Rai 3, Francesca Fialdini, erano ospiti in trasmissione a “Di Martedì”, in concorrenza con “Carta Bianca” che ha registrato ascolti inferiori a Mediaset e a La7. Non è che ha un progetto per giustificare il cambio di conduzione di Carta Bianca o la cancellazione del programma?”



Conclude l’ex sindaco di Cervere, rivolgendosi proprio a Di Mare, sul calo di ascolti:”Ha voluto fare una rete monovoce e questi sono i risultati. Non crede che la pluralità del servizio pubblico dovrebbe andare oltre gli interessi di chi l'ha messa a guidare una rete così importante? Non crede, essendo l’unico direttore di rete che conduce anche una trasmissione senza neanche grandi risultati, sarebbe meglio lasciarla?”