Premio nazionale UNESCO: l'istituto Soleri Bertoni di Saluzzo trionfa con il saggio di Michela Civalleri

L’Istituto Soleri Bertoni conquista un’altra prestigiosa vittoria in un concorso nazionale. A valorizzare i ragazzi saluzzesi è stata la giuria della 9ª edizione del Concorso indetto dalla Federazione italiana delle associazioni e club per l’Unesco. Titolo del concorso era: “Agire i diritti umani” - I Diritti del Fanciullo: 30 anni di storia, quale futuro in Italia e nel mondo?

E proprio “Agire i diritti umani “ è stata la costante di tutti gli interventi che hanno accompagnato la premiazione del concorso, tenutasi giovedì 10 dicembre in modalità telematica, un momento nel quale è stato più volte ribadito che “l’inclusione è un passaggio non negoziabile” e che i giovani possono fare molto per la crescita personale e della società, agendo proprio sul tema dei diritti umani.

Come anticipato, la premiazione ha assegnato la vittoria al Soleri Bertoni con il saggio dall’alunna Michela Civalleri, della classe 4B, che ha presentato un elaborato sul tema dell’infanzia, trattato sia dal punto di vista teorico, sia pratico. Una visione che ha colpito la giuria la quale, nel motivare il premio, ha scritto: “L’elaborato mette in luce, oltre ad un’ottima padronanza della lingua italiana, una capacità critica ed una piena aderenza al testo del bando. La vincitrice evidenzia, non solo la stretta interdipendenza dei Diritti Umani tra loro, ma va oltre proponendo proposte attuabili. La citazione di Dante poi “ Tre cose ci sono rimaste del Paradiso: le stelle, i fiori ed i bambini.” denota la capacità di saper rielaborare i contenuti disciplinari in maniera trasversale e attuale”.

Il consiglio direttivo della Ficlu, in ragione delle gravi condizioni di emergenza sanitaria, che hanno impedito l’organizzazione di una premiazione in presenza e la relativa ospitalità nella città di Brescia dei vincitori, ha deliberato che il premio riservato all’alunna vincitrice fosse ridefinito in un tablet da utilizzare per le esigenze di didattica a distanza.

La commissione giudicatrice ha ritenuto altresì di riconoscere una menzione di merito per l’alunna Anna Fea della classe 5B, la quale ha espresso quanto questo concorso le abbia permesso di riflettere su un aspetto importante della nostra società e l’abbia aiutata ad aprire gli occhi sulla situazione dei diritti dei bambini. “La Menzione – ha detto la giuria - è dovuta alla capacità di porre interrogativi che stimolano alla riflessione ed all’azione. La chiusura del testo, affidata a T. Clark “Un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno è ciò che nessuno può toglierti” è un forte incentivo alla responsabilità personale”.

«In una realtà così fragile come quella che ci vede protagonisti oggi - ha detto la professoressa Nadia Miretto, che ha seguito e motivato le classi del Soleri Bertoni nella partecipazione al concorso - nella quale le distanze vengono annullate con la Dad, ma anche le relazioni perdono la loro essenza, le socializzazioni scompaiono, cancellando la loro identità, è fondamentale far riflettere i ragazzi sulle proprie responsabilità, sulla necessità di creare una solidarietà condivisa, sull’importanza di assumere un pensiero critico, di approfondire la loro crescita personale e culturale attingendo a stimoli formativi diversificati. Le classi coinvolte hanno letto e commentato i 54 articoli che costituiscono la convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 1989, cercando di avanzare proposte per migliorare l’applicazione degli articoli ritenuti più significativi, nella vita quotidiana e nei diversi contesti sociali in cui si vive».