Mondovì, Natale controcorrente per i bambini della scuola dell'infanzia di Torre

Grande atmosfera natalizia a Mondovì con i bambini della scuola dell'infanzia di Torre che, presso la Confraternita di frazione Piazza, hanno messo in scena il loro presepe: la natività con Giuseppe Maria e il bambin Gesù, pastorelli, pecorelle, sarte, fornai, angeli e Magi. Ad arricchire la scena anche un presepe di lana realizzato dai piccoli.

A rendere ancora più emozionante il momento, al termine della rappresentazione, è arrivato Babbo Natale che ha svolto un ruolo diverso dal solito: ha preso doni preparati dai bimbi della scuola (giochi nuovi non utilizzati) per portarli ai bambini bisognosi. Un Babbo Natale controcorrente che non ha portato ma ha preso, per donare sorrisi e gioia anche ai meno fortunati.