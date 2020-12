ForumPiscine si appella al Governo per la sopravvivenza: tra i gestori, anche quelli degli impianti cuneesi

Le sigle più rappresentative delle imprese e delle associazioni che gestiscono i quasi 5000 impianti natatori in Italia, supportate da ForumPiscine, hanno incontrato il Dipartimento dello Sport avviando un dialogo costruttivo sulle quattro istanze imprescindibili per la sopravvivenza delle piscine.

Da una parte, la situazione, drammatica, delle piscine; dall’altra, la determinazione e la convergenza di intenti delle principali associazioni di categoria che rappresentano i gestori degli impianti natatori sul territorio italiano. Sono i due volti di una realtà in evoluzione, che nel mese di novembre ha portato le sigle di riferimento della gestione delle piscine a incontrarsi virtualmente in diverse riunioni plenarie, con il supporto e il coordinamento di ForumPiscine, e con un obiettivo chiaro e condiviso: individuare e proporre al Dipartimento dello Sport misure urgenti per la sopravvivenza dei quasi 5000 impianti natatori in Italia. Si tratta di una “nicchia” nel mondo dei centri sportivi che richiede però interventi mirati e specifici, a fronte dei gravosi oneri gestionali (quelli acquatici sono in assoluto gli impianti sportivi più energivori e tecnicamente complessi) e dell’inestimabile valore del servizio reso alla collettività.

Nello spirito collaborativo e costruttivo che ha contraddistinto le plenarie delle associazioni di categoria, i rappresentanti riuniti al tavolo hanno formulato quattro istanze raccolte nel documento congiunto “Le istanze proposte dalle associazioni di categoria dei gestori degli impianti natatori per la sopravvivenza delle piscine in Italia”, sottoscritto da Agisi (presieduta da Giorgio Lamberti), Anif (presidente, Giampaolo Duregon), Assonuoto (presidente, Alessandro Valentini), Gestori della Liguria (presieduta da Andrea Biondi) e Gestori del Piemonte (presieduta da Luca Albonico).

Il documento è stato firmato anche da ForumPiscine, in qualità di promotore e coordinatore dell’iniziativa. E' scaricabile qui sotto, oppure dal sito internet del ForumPiscine.

Le proposte sono state presentate ufficialmente lo scorso 4 dicembre al Dipartimento dello Sport in un clima di apertura e dialogo, da Marco Sublimi, apprezzato consulente per la gestione di impianti sportivi e natatori, e Roberto Bresci, commercialista, specializzato in diritto sportivo e fiscalità degli enti sportivi dilettantistici, incaricati dalle associazioni di categoria che hanno aderito all’iniziativa.