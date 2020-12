Vagava in piena notte in stato confusionale e teneva tra le mani un coltello di 36cm, condannato

Vagava nel cuore della notte a maggio 2019 per le via di Borgo Gesso in stato confusionale, tra le mani un grosso coltello di 36cm: questa la segnalazione al 118 che aveva inviato un’ambulanza della Misericordia per prestare aiuto a I.J., classe 1981 di nazionalità gambiana, richiedente asilo.

L’uomo, a processo per porto d’armi od oggetti atti ad offendere, è stato condannato negli scorsi giorni dal Tribunale di Cuneo a un anno di arresto e 2mila euro di ammenda alla struttura di Magliano Alpi dove era ospite nell’ambito del progetto Sprar.