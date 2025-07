AMOS ignora da tre anni le richieste della Sindaca Manassero: nessuna risposta alle convocazioni in Commissione

Da tre anni la società pubblica AMOS, partecipata da AO Ospedale Santa Croce, ASL Cuneo 1 e ASL Asti, non risponde agli inviti della Sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, a presentarsi in Commissione Consiliare.

A sollevare il caso è il capogruppo degli Indipendenti, Giancarlo Boselli, che in un post pubblico e in una lettera ufficiale chiede chiarimenti sui motivi di questa assenza prolungata.

Boselli ricorda di aver interrogato la Sindaca un mese fa per sapere perché l’audizione di AMOS sia inspiegabilmente bloccata da tre anni. La risposta della prima cittadina, riportata anche in una lettera ufficiale dell’8 luglio 2025, conferma che “a partire dalla Sua richiesta di tre anni fa ho provveduto ad invitare, sia per le vie brevi che formalmente, AMOS ad essere presenti in Commissione Consiliare, senza alcun esito”.

Nonostante i ripetuti solleciti, la società non ha mai risposto né si è presentata, ignorando così le richieste non solo dell’Amministrazione comunale, ma anche dell’Ufficiale Sanitario del Capoluogo.

“Prendiamo atto che AMOS può permettersi di non rispondere alla richiesta, non solo della cittadina di Cuneo ma dell’Ufficiale Sanitario del Capoluogo. Naturalmente non ci diamo per vinti”, conclude Boselli, annunciando che la questione non verrà archiviata.