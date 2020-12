Incidente intorno alle ore 9 di questa mattina, venerdì 18 dicembre, in centro a Fossano in via Roma. Il traffico al momento in cui scriviamo è bloccato a causa dell'investimento di un pedone di cui non si conoscono le generalità. Le sue condizioni stando ai primi accertamenti non sarebbero gravi.

Sul posto intervenuto per prestare i primi soccorsi l'equipe medico sanitario con un mezzo del 118. In loco carabinieri e guardia di finanza per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.