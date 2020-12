Stufa online: come scegliere la migliore stufa a pellet per casa

Avere casa accogliente e calda è una priorità specialmente in inverno. Spesso il solo riscaldamento centralizzato fornito dai termosifoni può non bastare per riscaldare l’intera abitazione. Perciò una buona alternativa e soluzione può essere quella di acquistare una stufa a pellet da installare nella zona più fredda e vissuta della casa, così da avere delle temperature piacevoli e ricreare un’ambiente sicuramente molto più accogliente.

Vi sono tante stufe in vendita online che differiscono per modello, funzionamento e prezzo, di conseguenza è opportuno valutare attentamente tutte le caratteristiche che andremo ad elencare per poter scegliere e infine, acquistare la giusta stufa a pellet per casa.

Zona da riscaldare

Il primo parametro da tenere in considerazione quando si sceglie una stufa a pellet è la grandezza, ovvero i metri quadrati della stanza che ospiterà la stufa. Affinché si possa acquistare quella corretta e sufficiente a tal punto da riscaldare tutto l’ambiente desiderato bisogna prestare attenzione al valore della potenza nominale dichiarata per quella specifica stufa a pellet.

All'incirca, per una stanza di 30 mq la potenza nominale perfetta che deve avere una stufa è fra gli 8 e i 10 kW, specialmente se si desidera che il calore vada anche negli altri ambienti circostanti.

Su ogni stufa a pellet e anche sulle schede tecniche online è indicata la potenza nominale della stufa con i relativi metri cubi riscaldabili, così da evitare di comprare un modello non sufficiente per la zona che si vuole riscaldare.

Stufa a pellet: canna fumaria

Nel caso la canna fumaria non fosse presente, prima di acquistare e installare una stufa a pellet bisogna valutare e verificare la possibilità di poter realizzare una canna fumaria.

Oltre alla canna fumaria sarà poi necessaria una presa d’aria da collegare alla stufa e infine, una presa elettrica dotata di messa a terra.

Sia il collegamento elettrico che la canna fumaria devono essere fatti da un professionista che possa certificare l’impianto secondo le normative Uni 10683 e Uni En 14785.

Termostato interato

Affinché si possa effettuare un buon acquisto è necessario scegliere una stufa a pellet con il termostato incorporato oppure con la possibilità di collegarlo al termostato a parete.

Il termostato è fondamentale per poter regolare la temperatura desiderata e la ventilazione, affinché sia possibile avere il massimo del confort e soprattutto il controllo dell’efficienza della combustione.

Kit sicurezza incorporato

Durante la fase di scelta è consigliabile anche valutare la presenza del kit di sicurezza per l’utilizzo quotidiano della stufa a pellet. Ovvero, servirà il guanto termico e la maniglia amovibile.

Entrambi gli strumenti sono necessari per aprire lo sportello della stufa all’interno del quale è contenuto il pellet, così da poterlo rifornire in tutta sicurezza e allo stesso modo poter effettuare tutti i passaggi di pulizia, come l’eliminazione delle ceneri.

Dimensioni della stufa

Anche le dimensioni della stufa sono fondamentali da conoscere e valutare. Online ogni stufa in vendita è affiancata da una scheda tecnica, e dalle caratteristiche estetiche della stufa.

Spesso e volentieri le stufe vengono scelte, oltre che per il loro funzionamento principale (riscaldare) anche come una componente di arredo della casa. ecco perché è fondamentale individuare la zona in cui verrà installata e la grandezza e l’ingombro massimo che dovrà avere.

Inoltre, per questioni di sicurezza è opportuno che la stufa sia posta a debita distanza dai mobili e altre componenti di arreda al fine di scongiurare incendi, ecco perché in base alla grandezza della stanza bisogna di conseguenza scegliere quella della stufa, così da ottenere il massimo dell’efficienza ma in iena sicurezza per le persone e per l’arredamento.

Capienza del serbatoio

Infine, ma non per importanza, la capienza del serbatoio è un’altra caratteristica fondamentale da valutare quando si sceglie una stufa online.

Si tratta di un fattore rilevante in quanto più è capiente il serbatoio e maggiore sarà la quantità di pellet che potrà contenere. Di conseguenza maggiore sarà anche l'autonomia della stufa con una sola carica.