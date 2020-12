Incidente a Cervere sulla strada provinciale 309, nessun ferito grave

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 21 dicembre, intorno alle ore 18 sulla strada provinciale 309 a Cervere.

Non si registrano feriti gravi. Non al momento chiara la dinamica del sinistro. Sul posto per la gestione della viabilità e i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri di Fossano.



Per i primi soccorsi in loco un mezzo dell'equipe medico sanitario del 118. Non ci sarebbero feriti gravi. Allertati anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

L'incidente ha provocato qualche rallentamento in entrambe le direzioni.