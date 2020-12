Commercialista "noto alle cronache cuneesi" a processo, avrebbe agevolato un'evasione da 530mila euro

Ancora un procedimento penale presso il Tribunale di Cuneo per il ragioniere Adriano Bruno, giá noto alle cronache cuneesi. Si è svolta infatti nelle scorse mattinate l’udienza che vede imputato il contabile che - in concorso con G.K., titolare di una ditta di costruzioni (la cui posizione è giá stata definita con rito abbreviato) - avrebbe portato all'evasione delle imposte sui redditi nel 2011 e nel 2012.

In particolare, Adriano Bruno, in qualitá di commercialista e tenutario della contabilitá, al fine di evadere le imposte sui redditi, nelle dichiarazioni 2011 e 2012 presentategli da G.K. - relative rispettivamente agli anni di imposta 2010 e 2011 - per agevolare il suo cliente e permettergli di pagare meno tasse. In questo modo avrebbe dichiarato redditi inferiori a quelli che in realtá percepiva.

Un 'trucchetto' quello ipoteticamente messo a punto dal ragioniere che avrebbe consentito un’evasione di circa 530mila euro.

Nel corso del dibattimento sono state sentiti come testimoni ex dipendenti e clienti dello studio commercialista di Bruno. All’epoca dei fatti - secondo le dichiarazioni - sarebbe stata un’altra persona a tenere la contabilitá e a compilare le dichiarazioni dei redditi e non l’imputato odierno.

Con riferimento ai fatti contestati, nell’anno 2011 sarebbe stata evasa l’imposta del valore di 199.603 euro. E nel 2012 di 332.687 euro.

Il 19 gennaio prossimo, la discussione.