Ricerche di mercato: la crescita aziendale passa per i big data

Il 2020 sarà ricordato come l’anno del Covid-19. Purtroppo. Questa pandemia ha fatto crescere anche il gap tra aziende. L’emergenza sanitaria ha dimostrato come le imprese data-driven siano più reattive e flessibili, in grado di superare anche una crisi profonda come quella attuale grazie a un business più moderno e processi ottimizzati.

Lo dimostrano i numeri.

Secondo l’ultimo report dell’Osservatorio Big Data & Business Analytics del Politecnico di Milano, il mercato dei dati crescerà del 6%, con un valore superiore a 1,8 miliardi di euro soltanto in Italia. Tra le grandi aziende ben il 96% integra già i dati nelle proprie strategie mentre soltanto il 38% delle piccole e medie imprese svolge attività avanzate con i Big Data.

Eppure, i dati non sono appannaggio solo dei top brand multinazionali. Anzi, sono accessibili (e utili) anche alle Pmi.

Big Data e PMI: le soluzioni accessibili nel mercato della data analysis

Nel mondo dei Big Data non tutte le imprese sono in grado di offrire servizi accessibili e di valore anche alle PMI; centralmarketingintelligence.it è una delle poche che offre un supporto personalizzato per ricerche di mercato basate sui Big Data online. Una soluzione ideale per ottimizzare le strategie di business e adatta non solo alle grandi aziende ma anche alle piccole e medie imprese e professionisti.

Le ricerche di mercato di Central Marketing Intelligence sono condotte con metodi innovativi, incentrati sull’uso di sofisticati algoritmi proprietari che consentono di ottenere insight fondamentali, indicazioni indispensabili per conoscere il proprio mercato, analizzare i concorrenti e comprendere le esigenze dei potenziali clienti in target.

Tecnologie e competenze che garantiscono un forte vantaggio competitivo, potenziando l’efficacia delle attività di marketing, pubblicità e comunicazione.

Quali informazioni si possono ottenere dai Big Data online

L’analisi dei Big Data online è la tecnica che permette di conoscere il proprio settore di business con livelli di precisione e accuratezza impensabili fino a pochi anni fa.

I dati raccolti vengono “tradotti” in informazioni concrete attraverso le quali è possibile comprendere le caratteristiche del mercato di riferimento, per scovare le opportunità e i trend più importanti prima e meglio dei propri competitors.

Allo stesso tempo, tramite i dati è possibile ottenere informazioni complete e approfondite sul target di clienti, per sapere quali sono le esigenze degli utenti ideali, di cosa hanno bisogno e come giudicano il brand.

In più si possono analizzare le opzioni migliori per comunicare con i clienti potenziali, per sapere come e dove raggiungerli. Non meno importante è la possibilità di creare contenuti, prodotti e servizi costruiti in base alle necessità degli utenti, per aumentare il ritorno sull’investimento e i margini di profitto.

Insomma, con le ricerche di mercato incentrate sui Big Data online è possibile anche esplorare nuovi settori, per avere un quadro completo delle opportunità disponibili e dei costi da sostenere per espandersi in altri mercati.

I vantaggi sono evidenti. In questo modo è possibile un’attenta pianificazione degli investimenti e delle strategie di business, per ridurre gli sprechi e ottimizzare il time-to-market.

Come utilizzare le indicazioni ottenute dai Big Data online

Le ricerche di mercato e l’analisi dei Big Data online offrono la possibilità di migliorare una serie di processi, con benefici concreti in ogni campo di attività del business aziendale. Ad esempio, è possibile creare customer journey personalizzate, offrendo agli utenti esperienze su misura a seconda delle proprie esigenze, per aumentare l’engagement e la soddisfazione dei clienti in target.

E tutte le aziende sanno bene qual è il valore di un cliente soddisfatto.

C’è di più: si può potenziare il customer service, rafforzando la qualità del servizio di assistenza per garantire il massimo supporto ai propri clienti.

Con gli insight dei Big Data è possibile realizzare lanci di nuovi prodotti e servizi in modo più efficiente, sfruttando le informazioni provenienti dal social e web listening, ma anche accrescere la brand reputation perfezionando i sistemi di fidelizzazione dei clienti.

Ma l’esigenza per molte PMI è quella di vendere di più. Ecco perché le ricerche di mercato guidate dai dati contribuiscono ad aumentare le vendite utilizzando le informazioni sulle vendite online nel settore. Comprendere come incrementare il fatturato e diminuire i costi per ottimizzare i guadagni, significa avviare un modello virtuoso per essere sempre più competitivi.