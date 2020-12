Fossano: è morta a 82 anni Elisabetta Capello nota scrittrice fossanese

Si è spenta dopo 3 settimane di ricovero la nota scrittrice fossanese Elisabetta Capello Levrone. Pareva un male curabile ma poi il peggioramento e la positività al Covid-19 hanno fatto sì che a 82 anni Elisabetta se ne andasse nella serata di domenica 20 dicembre.



Durante il ricovero progettava già di tornare a raccontare la sua permanenza in ospedale e di quanto i medici siano stati professionali e dotati di “squisita umanità”. In molti si sono recati, per un ultimo saluto, in Cattedrale martedì per i funerali celebrati dal vicario generale mons. Piero Chiaramello.



“La pensiamo ora accanto al suo Fulvio perché Dio ha a cuore i nostri affetti. E la immaginiamo già intenta a raccontare, scrivere e fotografare la nuova vita che sta vivendo. Che è per sempre” ha voluto ricordare il vicario generale durante la messa.



Nata a Fossano nel 1938 ad appena 14 anni conobbe l’amore della sua vita: Fulvio Levrone, con il quale si unì in matrimonio 5 anni più tardi. Elisabetta lascia la figlia Laura con Francesco, la nipote Daria con Denis, Giulia con Fabio ed il piccolo Jacopo.