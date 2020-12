Gli auguri del presidente Ambrogio Invernizzi (Inalpi) ai suoi dipendenti

Carissimi, quest’anno più di ogni altro, ringrazio tutti Voi, per essere qui, a condividere con tutti noi, un momento di augurio particolarmente importante.

Importante perché, come tutti ben sappiamo, è stato un anno che nessuno avrebbe mai previsto, un anno impegnativo, nel quale abbiamo dovuto fare i conti con una realtà che ha colto di sorpresa ognuno di noi.



Ma l’essere qui oggi, e l’esserci stati ogni singolo giorno di questo 2020 ha un significato profondo: è sinonimo della capacità di unirci tutti per compiere, come da sempre facciamo, un cammino comune. I nostri valori ci aiutano a camminare anche quando il percorso diventa più impervio, sappiamo chi siamo, sappiamo dove andiamo.



Un anno nel quale, e ci tengo a ricordarlo in questo momento speciale, abbiamo dato l’addio al nostro fondatore, ma tutti noi sappiamo che questo è il miglior modo per ricordarlo, è esattamente quello che avrebbe voluto da ognuno di noi: presentarci uniti, ancora una volta, per lanciare lo sguardo al futuro, per fare, tutti insieme, progetti per il domani di quell’azienda che per lui è stata fonte di sicuro e grande impegno ma certamente anche di grande orgoglio.



Abbiamo sempre detto, ogni qual volta è stato possibile, che Inalpi è una famiglia, che ogni dipendente, conferitore, collaboratore è parte integrante e fondamentale per poter realizzare gli obiettivi che ogni anno ci diamo ma, come in una vera famiglia, quello che conta di più sono i fatti, le azioni che si realizzano.



E in questo 2020 siamo stati coraggiosi e responsabili, ognuno per la propria parte, ognuno con il proprio ruolo, ma tutti importanti per raggiungere quella meta che era necessaria, sapendo navigare in un mare che è ancora burrascoso ma che abbiamo affrontato. Noi di Inalpi siamo, e rimarremo per sempre, dei navigatori, che si impegnano quotidianamente per mantenere la barra dritta della nave, siamo pirati buoni che compongono una ciurma che conosce il proprio domani anche nei momenti più bui e difficoltosi.



Il nostro primo traguardo di questo anno che volge al termine è certamente rappresentato dal fatto di essere riusciti, insieme, ad arrivare qui. Non è stato facile, ma abbiamo lavorato sodo per adeguarci e affrontare una pandemia che non avremmo mai immaginato di vivere, e certamente la progettualità di nuove idee e iniziative che avevamo avviato già alla fine del 2019 ci è stata di grande supporto per poter procedere nella nostra navigazione con rotta certa e mano ferma.



A ridosso degli accadimenti di inizio anno, la nostra prima vera priorità è stata rappresentata dal mettere ancora più in sicurezza di quanto già non fossero, tutti i nostri dipendenti, attraverso l’adozione di tutte le misure di protezione necessarie, attraverso la messa a punto di un sistema di smatworking e di un sistema di turnazione che tenesse conto di condizioni di lavoro sicure. La nostra priorità è stata proteggere tutta la famiglia Inalpi.



Ma abbiamo anche ritenuto doveroso proseguire il nostro cammino sapendo che era ed è necessario prevedere un nuovo approccio che faccia tesoro dell’esperienza vissuta, dalla quale, è indubbio, sono emersi numerosi spunti di riflessione. Sarà infatti necessario uno sforzo per creare innovazione, una nuova spinta quindi, alla ricerca e sviluppo che consentano di individuare nuove soluzioni che tengano conto delle indicazioni che il mercato ci ha fornito in questo 2020.



Mesi questi che certamente hanno segnato un cambiamento importante nel nostro modo di vivere e che dovranno essere spunto per diventare sempre più impresa che sa farsi carico delle responsabilità ed essere supporto del proprio territorio. E noi di Inalpi siamo pronti a raccogliere quella che, per certi versi, è una nuova sfida, tanto pronti che già a gennaio 2019 abbiamo dato vita ad un nostro centro di Ricerca&Sviluppo, InLab Solutions, che a gennaio 2021 vedrà partire il cantiere per la costruzione dei suoi nuovi laboratori.



E siamo particolarmente orgogliosi di poter oggi confermare che gli obiettivi che, proprio nell’incontro di Natale del 2019, ci eravamo dati, sono stati raggiunti. In questo 2020 abbiamo messo a punto un piano di investimenti da oltre 100 milioni di euro per il quinquennio 2021 -2025. Un piano complesso che vedrà la realizzazione di importanti passaggi per la storia della nostra azienda, come l’avvio dei lavori per il raddoppio della torre di sprayatura. Una nuova grande opportunità per Inalpi, una conferma della fiducia di cui Inalpi gode, un segnale che il lavoro fatto fino ad oggi, e negli ultimi 10 anni, è stato ottimo e che possiamo guardare al domani con orgoglio. A gennaio 2021 procederemo infatti con la posa della prima pietra su cui crescerà la seconda torre.



Lo scorso anno avevamo identificato, come uno dei nostri principali obiettivi fosse l’avvio del progetto di un sistema di ultrafiltrazione che ci consentisse di compiere un ulteriore passo avanti nella crescita della nostra filiera. Ebbene, anche in questo caso, siamo ormai giunti alle fasi di ultimazione e nel primo trimestre del nuovo anno potremo dare ufficialmente l’avvio ad un sistema che ci renderà autonomi per produrre le proteine per la produzione di formaggi fusi e il lattosio necessario alla standardizzazione del latte in polvere. Un procedimento che ci garantirà prodotti di filiera Inalpi completamente italiani, Halal, Kosher Passover permanent, con una materia prima proveniente da stalle controllate e certificate direttamente attraverso i nostri veterinari. Un cerchio che si chiude e che definisce la vera filiera, valorizzando il significato stesso della parola, e conferendo valore ai nostri prodotti.



Siamo in costante crescita e questo dato è legato a doppio filo con una filosofia che accomuna ognuno di noi: il voler far bene. E se “far bene le cose” è la filosofia che guida quotidianamente Inalpi, innovare è uno degli obiettivi di questo nostro percorso. Farsi portatori di nuove iniziative, talvolta essere i primi ad approcciare a nuove idee, a progetti mai realizzati, a nuove vie non ancora percorse. Un modo di essere industria che si riassume in una sola parola: innovazione.



Ed è proprio la volontà di innovare che sta alla base dell’importante piano di investimenti 2021 – 2025, un programma che ha portato con se, come detto pocanzi, nuovi progetti, tra cui un nuovo sistema gestionale in grado di integrare tutti i principali processi aziendali e di valorizzare il latte della nostra filiera per destinazione d’uso. Un sistema che farà colloquiare ogni singolo comparto: dalla gestione della materia prima, alla pianificazione della produzione secondo le richieste del mercato, definendone tempi e quantitativi, che integrerà i processi logistici, quelli finanziari, che supporterà il settore ricerca e sviluppo come la gestione degli acquisti. Un unico sistema di gestione che produrrà l’efficientamento di ogni comparto, che renderà il “sistema Inalpi” un sistema unico, migliorando le performance e abbattendo le dispersioni di tempo.



Ma questo 2020 è stato per tutti noi di Inalpi anche l’anno della crescita verso nuovi mercati che, a fine settembre, ci ha visto entrare nel mondo degli yogurt biologici, attraverso la chiusura dell’accordo di concordato in continuità per l’affitto del ramo d’azienda della Ars Food di Varese Ligure, nel Biodistretto della Val Vara. Un passo dunque, compiuto sempre secondo la filosofia della qualità e della salvaguardia del territorio che ci proietta in un nuovo mercato, nel quale porteremo i nostri valori, gli stessi della nostra filiera corta e controllata. Valori che abbiamo inoltre reso concreti nel mese di marzo, con l’acquisizione, da parte di Inalpi, del 100% delle quote di Latterie Alpine, un’operazione finalizzata all’incremento dell’attività di trasformazione e ad un ulteriore crescita dello stabilimento di Peveragno, sostenuta da un piano di sviluppo triennale.



Nel futuro di Inalpi vogliamo anche dedicare attenzione alle generazioni del domani, a quelle dei nostri figli e dei nostri nipoti, per poter consegnare loro un mondo che sia migliore, un mondo nel quale l’attenzione verso una maggiore sostenibilità diventi cardine su cui fondare la crescita delle nostre comunità. Ed è per questa ragione che Inalpi ha abbracciato i Sustainable Development Goals, i 17 obiettivi previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu e sottoscritti dai 193 Paesi membri, che costituiscono un appello all’azione, per porre fine alla povertà, migliorare la salute e l’istruzione, ridurre le disuguaglianze, e proteggere il nostro pianeta con iniziative sostenibili che rispettano l’ambiente. Perché siamo convinti che ognuno debba fare la propria parte come cittadino e come imprenditore, sapendo che abbiamo una responsabilità fondamentale nella crescita del nostro territorio.



La nostra filiera corta e certificata del latte è per noi il principale riferimento a cui guardare per riconoscere quei valori e quegli obiettivi sui quali l’Agenda 2030 dell’Onu pone la propria attenzione. Il sistema filiera, si fonda infatti su rapporti equi e trasparenti, promuovendo una crescita duratura del territorio e favorendo la possibilità di progettualità dell’intera comunità. Una vera e propria squadra che lavora per obiettivi comuni, all’interno della quale la formazione professionale e la crescita dei singoli sono elementi fondanti e per i quali Inalpi sviluppa una continua attività. Un impegno costante che diventa fonte di occupazione, creando posti di lavoro regolati da contratti trasparenti che riconoscono i diritti dei lavoratori e la legalità. Una filiera basata su un protocollo, sottoscritto da ogni conferitore, i cui 5 pilastri fondanti attribuiscono valore fondamentale alla qualità della materia prima prodotta, al benessere animale, all’impatto ambientale, all’agricoltura e al rispetto dei diritti umani e dei lavoratori.



La stessa attenzione che riserviamo ad ognuno di voi, ai dipendenti Inalpi, la nostra famiglia, con un impegno che da anni si traduce in attività di Welfare aziendale, ai giovani, attraverso iniziative di inclusione, progetti di collaborazione con strutture accademiche e atenei, e la creazione di progetti finalizzati al sostegno della scuola. Attività queste che hanno come obiettivo principale la creazione di una comunità nella quale vi siano pari opportunità e supporto per tutti i suoi componenti.

E nel percorso che stiamo compiendo, stiamo dando estrema attenzione anche a tutti i temi che attengono alla tutela dell’ambiente.



Un impegno che si concretizza attraverso la realizzazione e progettazione di iniziative di sostenibilità, come la tutela delle risorse idriche con progetti di recupero e riutilizzo delle acque e la produzione di energie sostenibili grazie a impianti a basso impatto ambientale. Un percorso complesso e strutturato che porterà inoltre, nei prossimi anni, alla certificazione di Inalpi Carbon e Water Footprint.



E infine, vorrei volgere un pensiero a coloro che in questo anno ci hanno lasciato, a coloro che hanno subito la perdita di un caro, di un famigliare, di un amico. Inalpi è una famiglia nella quale sappiamo e vogliamo condividere non solo i momenti di gioia e il raggiungimento degli obiettivi, ma anche i momenti più difficili nei quali è fondamentale sapere e sentire la vicinanza di tutti coloro che ci circondano.



“Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto vuol approdare“. E’ con le parole di Lucio Anneo Seneca, divenute il nostro motto, che desideriamo, a nome di tutto il Consiglio d’Amministrazione e degli Azionisti, Vi giungano i migliori auguri per questo Natale 2020, confidando che possano essere Feste di serenità e di conforto per il cuore, lo spirito e l’essenza di noi tutti.



Siamo inoltre certi che con la giusta attenzione, sapremo superare e vincere questo particolare momento e con determinazione potremo fare nuove e grandi cose. Abbiate cura di voi, delle vostre famiglie, dei vostri affetti.

AMBROGIO INVERNIZZI