Garnerone, sindaco di Cervasca: "Si chiude un anno impegnativo, affrontato con la collaborazione e il supporto di tutti"

Tempo di bilanci per il sindaco di Cervasca Enzo Garnerone, che guarda al 2020, anno complicatissimo, comunque con una buona dose di soddisfazione.

Per l'enorme lavoro svolto da tutti, dalla sua amministrazione, dai dipendenti del Comune e dalle tante associazioni di volontariato del paese. E' stata infatti la coesione e la collaborazione tra tutti a rendere l'anno meno gravoso. Il lavorare insieme per il bene della comunità.

Il suo grazie va davvero a tutti.

Perché di cose a Cervasca ne sono state fatte davvero tante. Su tutti i fronti.

Sono stati portati a termine i lavori appaltati nel 2019 per oltre 1 milione di euro. Tra questi, la climatizzazione del locale CED del Comune, gli interventi antisismici nella scuola del paese, la recinzione dell'impianto polivalente, la realizzazione di marciapiedi, lavori di bitumatura e posa di arredi urbani.

Nel 2021 sono stati appaltati lavori per 1 milione e 300 mila euro. Cifre importanti, che riguardano verifiche sismiche e ristrutturazione nella scuola primaria di San Defendente, adeguamenti e messe in sicurezza di vari edifici comunali, di strade e marciapiedi; ancora, lavori di bitumatura, la riqualificazione del centro storico, l'illuminazione a risparmio energetico, il potenziamento della rete internet in frazione Santa Croce e tanti lavori nei parchi gioco del paese. Ancora, sono già appaltati i lavori di potenziamento della videosorveglianza nelle frazioni Santa Croce e San Michele, diversi lavori di bitumatura e l'efficientamento dei corpi illuminanti.

Grande l'attenzione anche alla comunità, con l'istituzione della Commissione dei commercianti e di quella paesaggistica, con il potenziamento del trasporto pubblico in via Cuneo e l'aiuto alle famiglie che usufruiscono del trasporto scolastico. Ancora, istituiti i limiti di zona 30 a Cervasca e messo il limite dei 50 km/h a San Defendente, rafforzata la sorveglianza ai bambini davanti ai plessi scolastici, collaborato con la dirigente scolastica per tutti gli adeguamenti necessari in base alle normative dettate dall'emergenza sanitaria e tanto altro.

L'attenzione agli eventi e alle persone non è mai mancata, nemmeno in questo 2020. Attenzione concreta: contributi al baby parking e alla scuola dell'infanzia, borse di studio per gli alunni meritevoili, consegnata la Costituzione ai neodiciotenni, dato un contributo di 100 euro per ogni nuovo nato, grazie al risparmio ottenuto con la rinuncia, da parte degli amministratori, a rimborsi e stipendi, che hanno reso possibile l'accantonamento di un fondo di 8.300 euro.

Tanti gli aiuti alle associazioni del territorio e ai gruppi sportivi.

Anche la gestione durante il periodo della pandemia è sempre stata attenta e puntuale, come spiega il sindaco Garnerone. Il Comune e tutti i suoi dipendenti hanno lavorato tantissimo per non far mai mancare il contatto e il sostegno alla popolazione. Sono stati distribuiti i presidi sanitari e i dpi ai medici di base e alla residenza per anziani; sono stati gestiti gli uffici comunali, tra aperture e chiusure, garantita l'apertura dello sportello ASl CN1, distribuiti i sacchetti per la differenziata; investito per la riapertura in sicurezza delle attività estive per i ragazzi del territorio, acquistate e fornite mascherine ai residenti e agli alunni delle scuole di Cervasca, organizzata la consegna dei farmaci a domicilio, elargiti buoni spesa alle famiglie in difficoltà, aiutate anche con l'iniziativa della "spesa sospesa". Importante anche l'impegno del Comune e la collaborazione della protezione civile locale per la campagna di vaccinazione antinfluenzale, presso il salone polivalente. Alle ditte e ai commercianti è stata inoltre ridotta la TARI.

Un anno complesso ma assolutamente positivo, nonostante tutto. Il sindaco non nasconde la sua soddisfazione nell'evidenziare anche che, al 23 dicembre 2020, il saldo nati/morti nel suo territorio è positivo. Di poco, ma è comunque un segnale di speranza, che vuole condividere con tutti.