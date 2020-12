Vaccino Covid, contrordine: le 40mila dosi previste per domani arriveranno in Piemonte soltanto mercoledì 30

L'arrivo delle 40mila dosi di vaccino anti-Covid, previsto per la giornata di domani (leggi qui), è slittato di 24 ore. I vaccini arriveranno quindi in Piemonte soltanto mercoledì 30 dicembre. Il motivo è legato a problemi di logistica legati alla neve.

La decisione è stata comunicata durante una riunione in videoconferenza con la struttura commissariale a Roma.

Proprio oggi pomeriggio la Regione aveva annunciato l'arrivo del vaccino da domani mattina. Si tratta di 41 scatole (ognuna contenente 975 dosi) che verranno distribuite - a questo punto da mercoledì - agli hub territoriali per continuare con la somministrazione del vaccino al personale delle aziende sanitarie e agli operatori e ospiti delle RSA, che rappresentano i destinatari della Fase 1 della vaccinazione. In tutto 195mila persone in Piemonte, due terzi delle quali hanno già manifestato la propria volontà di adesione.