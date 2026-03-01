Il presidente del Cuneo Volley da Dubai: "Grazie per la vicinanza. Non capita tutti i giorni di sentire un allarme missilistico" [VIDEO]

Attimi di paura a Dubai per la delegazione della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, impegnata negli Emirati Arabi Uniti per il NAS Sport Tournament insieme all'altra formazione italiana di SuperLega, Cisterna. Nessuna conseguenza per giocatori e staff, ma ieri sera, intorno alle 22.15 ora italiana (l’1.15 locali) sui telefoni dei componenti della squadra è arrivato un allarme con suono prolungato che segnalava un possibile attacco missilistico, con l’invito ad allontanarsi dalle finestre e a raggiungere le zone protette dell’albergo.

Ne ha dato notizia Cesare Mandrile su Targatocn.

Ma sono tanti i cuneesi preoccupati per la squadra, in questo momento bloccata in un'area di guerra, con sviluppi che al momento nessuno riesce a prevedere.

Il presidente Gabriele Costamagna è intervenuto sui social per spiegare cosa è accaduto e come la squadra sta vivendo la situazione.

Non manca il grazie al Prefetto di Cuneo, Mariano Savastano. E la rassicurazione: "Non metteremo a repentaglio la sicurezza e l'incolumità di nessuno. Non capita tutti i giorni di sentire un allarme missilistico. Stiamo molto attenti e siamo pronti a seguire le indicazioni e le istruzioni delle autorità locali".