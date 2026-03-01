 / Attualità

In piazza Europa, Paolo Acchiardi canta "La canzone del cedro" tra decine di cuneesi

Il cantante cuneee l'ha scritta una settimana fa. Ed è già diventata la colonna sonora della battaglia per salvare i cedri

Elia Paolo Acchiardi, cantante e chitarrista cuneese, frontman della band Emily La Chiatte, nei giorni scorsi ci ha inviato il link della canzone nata domenica scorsa 22 febbraio sotto i cedri di piazza Europa.

Tantissime le persone che l'hanno apprezzata. Su Youtube le visualizzazioni sono più di 4mila e tanti sono anche i commenti di apprezzamento sincero per un testo che mette in musica il punto di vista del cedro Pacifico, assieme agl altri suoi compagni, in quella piazza da settant'anni. 

E oggi, una settimana dopo, Paolo è tornato in piazza a cantare la sua canzone tra decine di persone che, attorno a lui, ascoltano e qualcuno anche canticchia il brano, destinato a diventare la colonna sonora di questa battaglia per il salvataggio dei cedri, destinata a concludersi, in un senso o nell'altro, il prossimo 5 marzo, con l'ordinanza del Consiglio di Stato.

"E' una visione poetica della questione, ma chissà che serva per smuovere qualche sentimento e pensiero diverso in chi è più in alto, per decidere per un progetto che salvaguardi i cedri": è questo l'auspicio di Elia Acchiardi. 

Barbara Simonelli

