“Puliamo il Mondo” a Monticello d’Alba: oltre una tonnellata di rifiuti rimossi dalle rive del Tanaro

Ieri mattina lungo le sponde del fiume Tanaro, nel territorio di Monticello d’Alba, si sono dati appuntamento una quarantina di volontari per una intensa giornata ecologica dedicata alla pulizia dell’area. L’iniziativa, inserita nella campagna “Puliamo il Mondo”, è stata promossa dal Comune di Monticello d’Alba e da Legambiente Langhe e Roero, in collaborazione con Alpi del Mare Onlus, il Gruppo di Protezione Civile di Monticello d’Alba, la Pro Loco di Monticello d’Alba e l’Associazione Cuore Pulsante.

Armati di guanti, sacchi, mezzi meccanici e tanta buona volontà, i partecipanti hanno ripulito la zona da una quantità impressionante di rifiuti abbandonati negli anni lungo la strada sterrata e presso il greto del fiume. Tra il materiale raccolto figurano divani, mobili, parti di automobili, giocattoli, vestiti, vetro, plastica, elettrodomestici, materassi, pneumatici, latte di vernice, infissi e molto altro. Complessivamente è stata radunata oltre una tonnellata di rifiuti, restituendo decoro e dignità a un’area naturale di grande valore per il territorio. Il materiale sarà poi raccolto e correttamente smaltito dal Consorzio CoABSeR – STR.

All’iniziativa hanno preso parte più di 40 volontari, tra cui una ventina di giovani richiedenti asilo accolti dalla Onlus Alpi del Mare provenienti dal Mali, Bangladesh, Nigeria, Benin, Gambia, Guinea, Tunisia e Zambia. La loro presenza ha dato alla giornata un forte significato di integrazione, condivisione e collaborazione, dimostrando come la cura del bene comune possa diventare un ponte tra esperienze e culture diverse.

“Desidero innanzitutto ringraziare tutti i Volontari di Monticello d’Alba e paesi limitrofi che hanno dedicato la mattinata a questa iniziativa organizzata all’insegna dell’impegno civico e dell’inclusione” dichiara il sindaco Andrea Lanzone “situazioni come quella a cui abbiamo posto rimedio oggi non sono più tollerabili e per questo intendiamo collocare apposite fototrappole per individuare i responsabili degli illeciti e sanzionarli secondo legge. Ringrazio tutte le Associazioni che hanno collaborato all’iniziativa con il proposito di proseguire la bella collaborazione avviata oggi”.

"Purtroppo il nostro territorio è sempre più infestato dalla piaga degli abbandoni di rifiuti ad opera di singoli e aziende che, oltre a compromettere spesso in modo irreparabile la qualità ambientale, scaricano sulla Comunità il peso economico delle raccolte e dello smaltimento" ha commentato Nadia Virtuoso, presidente di Legambiente Langhe e Roero. «Questa edizione ha assunto un aspetto di condivisione ancora più ampio grazie all’impegno e alla partecipazione di un folto gruppo di Volontari richiedenti asilo della onlus Alpi del Mare».

Sulla stessa linea Andrea Chiera, presidente di Alpi del Mare: «La nostra realtà opera da anni nell’accoglienza e accompagnamento all’autonomia di ragazzi stranieri, impegnandosi ogni giorno nella promozione del dialogo e dell’inclusione equilibrata nelle comunità locali. L’entusiasmo con cui i nostri giovani hanno partecipato a “Puliamo il Mondo”, insieme alla collaborazione nata con le realtà del territorio nella cura del bene comune e tutela dell’ambiente, ci spinge a rinnovare l’impegno in future attività di questo tipo, per promuovere la loro crescita personale e una sempre maggiore inclusione sociale.»

Una mattinata di lavoro intenso, dunque, ma soprattutto un esempio concreto di cittadinanza attiva, inclusione, collaborazione e responsabilità condivisa per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio.