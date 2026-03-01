A Busca un incontro sul Referendum e sulle ragioni del Si e del No

Il comitato Un’altra Busca è possibile, in collaborazione con il Centro Culturale Don Aldo Benevelli di Cuneo, organizza una serata informativa per approfondire i temi del quesito referendario al quale i cittadini saranno chiamati a rispondere il 22 e 23 marzo.

L'incontro si svolgerà giovedì 5 marzo, alle 20.30, nello Spazio incontri Porta Santa Maria di Busca (messo a disposizione dal Comune) e metterà a confronto le ragioni del Sì e le ragioni del No al referendum riguardante la giustizia.

Intervengono alla serata il dott. Onelio Dodero, Procuratore Capo della Procura della Repubblica del Tribunale di Cuneo e l’avv. Domenico Peila della Camera Penale del Piemonte e Valle D’Aosta; moderatore dell’incontro l’avv.Alessandro Ferrero, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo.

L'invito è rivolto a tutti i buschesi (ed esteso ai residenti dei Comuni vicini): “Il comitato intende offrire ai cittadini l'opportunità di sentire le due campane, pro e contro la riforma costituzionale proposta dal Governo Meloni, per poter esprimere un voto consapevole”.

La partecipazione è libera. Chi ha una domanda da rivolgere ai relatori può inviarla all’indirizzo unaltrabusca@gmail.com .