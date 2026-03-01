Cordoglio per la morte di Marina Re, impiegata dell’ospedale di Saluzzo

"Con la sua scelta di essere donatrice di sangue, ha trasformato un gesto semplice in un atto d’amore immenso. Il suo altruismo resterà un dono prezioso per tutti". Così l’Avis Saluzzo rende omaggio a Marina Re, deceduta all’età di 63 anni.

Era impiegata amministrativa dell’ospedale di Saluzzo, medaglia d’oro per il numero di donazione di sangue dell’associazione locale.

Lascia il fratello Franco e la sorella Leonilda. I famigliari ringraziano i colleghi e a tutto il personale dell’Ospedale di Saluzzo e dell’Ospedale di Savigliano.

Il rosario sarà recitato oggi domenica 1° marzo alle 20, nella parrocchia di Sant’Agostino. Nella stessa chiesa, domani lunedì 2 marzo alle 14.30 avranno luogo i funerali.