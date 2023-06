Esposto in Procura per la madre morta a Savigliano a causa di un'emorragia post parto

E' stato presentato un esposto alla Procura di Cuneo per far luce sulla vicenda della neo mamma mancata, lo scorso 29 maggio, all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, in seguito a una grave emorragia post parto.

Nonostante tutte le manovre di sicurezza e di rianimazione tempestivamente messe in atto dal personale, per la donna, 36 anni, di origine marocchina, non c'è stato nulla da fare.

"Il marito - fanno sapere tramite una nota dallo studio legale Bombaci e Partners di Torino -, data la situazione, ha deciso di presentare un esposto alla procura di Cuneo, assistito dall’avvocato Alessio Bombaci, per riuscire ad avere una risposta chiara su quanto successo e su ciò che ha portato alla tragica scomparsa della moglie".



"Il sospetto - dichiarano dallo studio legale - è che ci possa essere stato un errore medico nella prevenzione del rischio emorragico o nelle manovre durante l’estrazione della placenta, oppure nella gestione corretta dell’emergenza successivamente all’emorragia. Ecco perché, l’uomo, che è ancora scosso dalla tragedia da poco avvenuta, ha richiesto l’intervento della Procura di Cuneo, al fine che vengano disposti gli accertamenti opportuni che permettano di far luce sulla vicenda, volti a individuare o meno eventuali responsabilità".