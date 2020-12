Grazie al dottor Maestrelli dell'ospedale di Savigliano: "è stato un punto di riferimento per i pazienti affetti da Parkinson"

Vi scrivo per ringraziare pubblicamente il dott. Joseph Maestrelli - neurologo dell'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano - il quale lascerà a breve l'incarico per una nuova sfida professionale.

E' stato per molti anni il punto di riferimento dell'ospedale per i pazienti affetti da Parkinson, e con questa lettera lo ringrazio per la professionalità e umanità verso i pazienti colpiti da questa grave malattia.

In assenza, nel nostro territorio, di strutture specializzate per la cura più avanzata così come di centri di riabilitazione legati al morbo di Parkinson, il dottor Maestrelli, nello studio ospedaliero, ci ha dimostrato come si possa migliorare la qualità della vita e la convivenza con questa malattia.

Grazie anche alle sue parole, al suo modo di fare ed al suo immancabile ottimismo, ad ogni visita ci siamo sentiti più fiduciosi e convinti che questa malattia possa essere combattuta con dignità e serenità.

Augurandole il meglio che la vita possa offrirle, sia dal punto di vista professionale che personale, la ricorderemo sempre con affetto.

Fam. BELTRAMONE/ MUSSETTO