Come scegliere il computer da gaming?

Selezionare il miglior computer da gaming non è un'impresa semplice. Bisogna tenere ben presenti diversi parametri, e considerare quelle che sono le proprie specifiche esigenze di gioco. Qui troverai un'ampia scelta di computer da gaming. Ma veniamo ora a stabilire alcune caratteristiche fondamentali per scegliere il computer da gaming più adatto a te.

I fattori pro e contro dei computer da gaming

Giocare su computer ai videogiochi di ultima generazione è di fatto un'esperienza di sicuro divertimento. Occorre però optare per il PC giusto, per non incorrere nella più classica delle questioni: meglio il computer o la console? Entrambi i supporti presentano vantaggi e svantaggi abbastanza evidenti. Per ciò che concerne i computer da gaming stai pur certo di vivere un'esperienza di gioco davvero entusiasmante e molto divertente. Scelta saggia potrebbe essere quella di selezionare al momento dell'acquisto un PC ottimizzato per il gaming, così da migliorarne ulteriormente le prestazioni in quel campo. Il gioco su computer offre una gamma di scelte e di componenti che nessuna altra console è in grado di garantire. Forse però questa enorme possibilità che risponde a qualunque siano i tuoi gusti, penalizza un po' l'immediatezza, considerata generalmente superiore su console. A seconda però delle tue esigenze e del tuo modo di giocare il grande vantaggio che ti offre un PC da gaming è quello di poterlo allestire ed assemblare come più preferisci, adattandolo ai tuoi gusti personali.

La scelta del computer da gaming

La selezione del miglior computer da gaming passa per la scelta delle componenti perfette per giocare. Esistono infatti form factor differenti esattamente come per i normali computer utilizzati in uffici, al lavoro e dalle più comuni realtà professionali.

I computer costruiti e progettati espressamente per il gaming hanno solitamente una capacità di elaborazione grafica nettamente superiore. A questa si deve abbinare una capacità di prestazioni di primo livello, così da supportare qualsiasi tipo di nuovo videogioco.

E' anche possibile assemblare personalmente il proprio PC da gaming, costruendolo secondo le proprie esigenze. Se però sei alle prese con la selezione di un computer già pronto all'uso parti con lo stabilire un budget di spesa intorno al quale poterti orientare. Poi dovrai considerare il form factor del PC. A seconda dei gusti è possibile vivere l'esperienza di gioco su un PC fisso, su un portatile di ultima generazione o su facilmente trasportabili notebook più piccoli e compatti. Normalmente vale la regola che computer più grandi sono più potenti, e hanno maggiore capacità di memoria, ma chiaramente varia da modello a modello. Molti gamer però hanno scelto la comoda soluzione dei computer portatili.

Affidandosi ad hardware ultra moderni, a volte dotati di un'efficacia superiore a quella dei principali competitor fissi, e consumando però meno energia. Il notebook è invece la scelta migliore se giochi tanto mentre sei in viaggio, o se comunque hai l'esigenza di spostarti spesso, e allora un supporto di scarso ingombro può diventare la strategia perfetta per giocare ai videogiochi ovunque.

Anche per i notebook la tua scelta dovrà ricadere su modelli con display integrato, consumi ridotti e sistema di dissipazione del calore più prestante rispetto a quello di un normale notebook da viaggio. Questo potrà incidere leggermente sul prezzo del computer, oltre che su peso ed ingombro. Una soluzione innovativa e molto gettonata dai gamer è oggi quella dei PC all in one. Questi modelli rappresentano delle soluzioni intermedie tra computer fissi e portatili. Occupano relativamente poco spazio e sommano in un'unica struttura tutti gli elementi del computer, dall'hardware al monitor.

Questi computer sono di solito molto efficienti e offrono performance di gioco di assoluto e comprovato livello. L'unica pecca dei PC all in one è che tendono ad essere superati abbastanza rapidamente. La rapida evoluzione dei modelli non concede infatti la possibilità di sostituire le componenti divenute obsolete con altre più innovative. Nella scelta del perfetto computer da gaming affidati perciò ai consigli degli esperti. Non improvvisare e valuta con attenzione e calma quelle che sono le tue principali esigenze di gioco.

Una volta stabilite questi parametri saprai su cosa orientarti e quale computer da gaming decidere di acquistare.