Plan Studios premiata tra le migliori agenzie di Graphic Design d'Italia

Delfo Messina (Co-founder Plan Studios): “Siamo orgogliosi che Plan Studios sia stata premiata tra le migliori agenzie di Graphic Design d’Italia. Ringraziamo la piattaforma Clutch per la premiazione ricevuta.”

Sappiamo quanto sia difficile seguire tutto ciò di cui le aziende hanno bisogno per crescere e spiccare il volo. Il graphic design, ad esempio, è uno di quegli aspetti trascurati dagl’imprenditori, direttamente collegata alla brand identity e alla comunicazione aziendale a volte viene accantonato per dare spazio ad aspetti commerciali, numerici più redditizi nel breve tempo. Tuttavia, la forza e la reputazione del marchio dovrebbero essere una priorità assoluta e costante. Un’immagine coordinata della propria azienda è un messaggio diretto ai clienti, espressione di chiarezza, solidità e visione aziendale. Molte aziende quest’anno hanno affidato questo compito a Plan Studios con successo. Ottenendo il riconoscimento da Clutch come leader tra i designer più quotati in Italia e tra le migliori agenzie Graphic Design d’Europa.

Clutch offre una directory delle migliori agenzie web e di grafica del mondo, il quale sono classificate in base alle prestazioni di ciascun di loro. Plan Studios appunto è stata classificata tra le migliori aziende di progettazione grafica in Italia.

“È molto importante per noi aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento”, afferma Delfo Messina, il nostro co-fondatore, che ha creato l’azienda insieme a Francesca Mertoli. “Clutch è una piattaforma professionale di altissimo livello e siamo onorati di questa valutazione parte.”

Ma la progettazione grafica non è l’unico servizio di questa azienda. Dare vita e spinta ai Brand nel mondo digitale è la loro specialità. Offrono svariati servizi dedicati al web come la realizzazione di siti web professionali, strategie di digital marketing e altro ancora.

"Mescolando Creatività e Tecnologia realizziamo strategie, prodotti, servizi e soprattutto, esperienze digitali uniche, puntando al cuore delle persone. Perché un Brand non è composto solo da numeri, ma è tale anche grazie ai sacrifici, alle passioni, alle storie delle persone che vivono attorno ad esso."